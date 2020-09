San Luis. Un sacerdote celebró la muerte de una funcionaria y fue repudiado

La catedral de la ciudad de San Luis Fuente: Archivo - Crédito: Welcome Argentina / Jorge González

Tras una larga batalla contra el cáncer, este miércoles falleció la viceintendenta de la localidad puntana de Villa Mercedes, Verónica Bailone. A raíz de su partida, la municipalidad del pueblo vecino de Unión despidió a la funcionaria en su cuenta de Facebook. En dicha publicación, el sacerdote Juan María Casamayor celebró la muerte de Bailone y la vinculó a su postura a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Los repudiables dichos del cura motivaron que el obispo de la provincia de San Luis, Gabriel Bernardo Barba, pidiera disculpas en nombre de la Iglesia.

"Mi más sentido pésame a la familia de la viceintendenta de Villa Mercedes, Verónica Bailone. Dios te proteja. Una guerrera, una gran dirigente social, una mujer destacada que luchó hasta la última lágrima. Una gran tristeza. Intendente Marcos Gabriel Espósito". Ese fue el comunicado que la municipalidad de Unión publicó en Facebook el miércoles 2 de septiembre luego de que se conociera el fallecimiento de la funcionaria.

En el sentido posteo, el cura párroco Juan María Casamayor publicó un comentario -con algunas faltas de ortografía- que despertó el repudio generalizado. "Estaba a favor del aborto y Dios le concedió esa gracia, le abortó la vida", escribió.

Captura de Facebook del comentario de Casamayor a una publicación de la Municipalidad de Unión Crédito: El Diario de la República

Las palabras de Casamayor generaron malestar y dolor en la comunidad. Luego de un sinfín de réplicas, el cura borró su comentario. Sin embargo, por la trascendencia que tuvieron sus dichos, desde la cúpula de la Iglesia de San Luis emitieron un pedido de disculpas.

El obispo de San Luis, Gabriel Bernardo Barba, pidió disculpas por los dichos de Casamayor Crédito: El Diario de la República

"Ante las desafortunadas palabras del padre Juan Casamayor frente a la muerte de la viceintendenta Verónica Bailone, a quien he podido visitar durante su enfermedad en su propia casa, me he comunicado con él solicitándole pida disculpas por los mismos medios por el dolor y escándalo que ha generado", comienza el posteo publicado desde la Pastoral de Comunicación San Luis.

Con la firma del obispo provincial, monseñor Gabriel Bernardo Barba, la publicación destaca la cercanía que mantenía la máxima autoridad de la Iglesia puntana con la funcionaria mercedina fallecida: "Por mi parte, he saludado y di mis condolencias a la familia y, dado estos acontecimientos, pido perdón en nombre de la Iglesia de San Luis", concluyó Barba.