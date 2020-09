El doctor Kambourian criticó al comité de expertos y habló de lo que se vive en los hospitales con el aumento de pacientes internados por coronavirus. Crédito: America TV

"Tengo dos amigos colegas muriéndose ahora, son sanos, jóvenes y de mi edad", dijo conmovido el doctor Carlos Kambourian días atrás en Animales Sueltos, y en el último programa conducido por Luis Novaresio dio la peor noticia. "Siguen falleciendo colegas, y es muy triste", dijo el doctor casi quebrado en llanto. "El otro día nos contaste de tus dos colegas y amigos que estaban muy graves, y lamentablemente fallecieron", comentó Novaresio. "Sí, y hoy interné a dos más", afirmó el doctor.

Terapistas argentinos

Sobre la fuerte carta que realizó la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva donde, entre otras cosas, señalaron que el sistema sanitario se encuentra casi al límite, el doctor Kambourian lamentó el tiempo perdido. "Lamentablemente perdimos como veinte días, porque lo dije acá hace veinte días. Los terapistas escribieron una muy buena carta y tuvieron suerte de tener una reunión con el Presidente. Y no son solo los terapistas, somos todos. Hay hospitales que están funcionando con el 40% de su personal", afirmó.

Enojado por la situación crítica que atraviesa el país en materia de salud, Kambourian apuntó a la falta de escucha frente a las advertencias y al comité de expertos que asesora al Gobierno. "Yo no tengo tantos títulos como los expertos. Simplemente tengo la experiencia de haber coordinado una pandemia, de haber sido el presidente del hospital pediátrico más importante de Latinoamérica, y fundamentalmente la del barro, que muchos de ellos no tienen", y remató: "Me encantaría saber dónde está el comité de expertos".

Frente a las declaraciones de los terapistas, que señalaron al gobierno de la Ciudad y los números erróneos de la cantidad de camas, el doctor Kambourian sostuvo: "Para saber cuántas camas quedan tenes que ir a los hospitales y contar con los dedos, porque si todo queda en una planillita, se olvidan de la gente".