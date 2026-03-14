¿Debes alarmarte por perder masa muscular con los tratamientos GLP-1 para bajar de peso?

NUEVA YORK.- Taryn Mitchell, una banquera de 54 años de Greensboro, Carolina del Norte, no dejaba de escuchar que los fármacos para bajar de peso vienen con letra pequeña: una drástica pérdida de masa muscular.

Aunque Mitchell tiene una relación de amor-odio con el ejercicio, estaba orgullosa de su fuerza; de desarrollar sus músculos para poder envejecer con gracia y, en caso necesario, levantarse tras una caída.

Pero Mitchell no sabía cómo los medicamentos GLP-1 cambiarían eso. Cuando empezó a tomar Wegovy, “me asusté”, dijo Mitchell, porque adelgazaba muy deprisa, sin la dieta estricta ni el régimen de ejercicio que había mantenido durante años.

Los especialistas recomiendan combinar el tratamiento con ejercicio de fuerza para mantener la funcionalidad muscular Getty Images

En general, las personas obesas tienen más masa muscular que las que no lo son, simplemente porque sus cuerpos tienen que soportar más peso. También tienen más músculo infiltrado de grasa, que tiende a ser más débil. Así pues, cuando alguien pierde peso, es natural que también pierda algo de músculo.

Sin embargo, no está claro si esto es realmente un problema. Los expertos no saben si las personas que toman GLP-1 pierden más músculo, menos o la cantidad justa en relación con otras formas de pérdida de peso, o incluso si lo que se pierde es tejido muscular sano.

Sin embargo, en la opinión pública, la pérdida de masa muscular por GLP-1 pasó de ser una cuestión matizada y sin resolver a convertirse en una paranoia generalizada, dijo Diana Thiara, directora médica del programa de control de peso de la Universidad de California, campus San Francisco. Algunos pacientes se han mostrado reacios a empezar a tomar esta medicación, mientras que otros se automedican con esteroides anabolizantes. Mientras tanto, los gimnasios y las empresas de suplementos explotaron estas preocupaciones en su marketing, mientras que los influencers enmarcan la pérdida de masa muscular como inherentemente peligrosa, dijo Thiara.

“Se trata mucho de marketing; se trata mucho de vender una historia. No se trata de medicina basada en evidencia”, añadió.

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Hay mucho que no se sabe

La preocupación por la pérdida de masa muscular es comprensible: está relacionada con un mayor riesgo de caídas, fracturas y pérdida de independencia entre los adultos mayores. Dado que la masa muscular tiende a disminuir después de los 30 años, los expertos afirman que conservarla es una de las formas más fiables de proteger la movilidad y favorecer la longevidad.

Pero perder algo de músculo con la pérdida de peso puede no ser motivo de alarma. Normalmente, el músculo se construye haciéndolo trabajar, jalando, empujando o levantando repetidamente contra una resistencia. Así pues, a medida que se pierde peso —mediante dieta, ejercicio, medicación o cirugía—, el cuerpo no necesita tanto músculo, dijo Lee Kaplan, director del Instituto de Obesidad y Metabolismo de Boston.

Las investigaciones sugieren que, con los medicamentos GLP-1, aproximadamente una cuarta parte del peso que se pierde es masa magra, un término genérico que incluye el músculo, pero también técnicamente los órganos, el contenido de agua y el tejido conjuntivo. Perder peso rápidamente puede estresar al cuerpo y empujar una mayor parte de la pérdida de peso hacia el tejido magro, dijo John Jakicic, profesor de actividad física y control del peso en el Centro Médico de la Universidad de Kansas, que es una de las razones por las que los médicos intentan aumentar las dosis de GLP-1 gradualmente. Pero como la mayor parte del peso que se pierde sigue siendo grasa, la composición corporal de los pacientes —o la mezcla total de masa grasa y masa magra— tiende a cambiar en una dirección más saludable.

La pérdida de masa muscular se volvió una preocupación frecuente entre usuarios de fármacos para bajar de peso Freepik

Además, no todos los músculos son iguales, dijo Jakicic, y no está claro qué tipo de músculo pierden las personas que toman estos medicamentos. ¿Es el músculo fuerte y de alto rendimiento, o el músculo de baja calidad que está infiltrado de grasa y no se contrae, regenera o rinde bien?

Algunas evidencias de hace décadas sobre dietas bajas en calorías sugieren que la pérdida de peso puede reducir desproporcionadamente este tejido de baja calidad, que está cargado de grasa. Un estudio de 2025 también apuntó a que los pacientes perdían una cantidad similar de volumen muscular con la tirzepatida que con otras formas de pérdida de peso, pero la grasa del interior de sus músculos bajaba más. Sin embargo, este estudio solo se centró en los músculos de los muslos y no midió la fuerza ni la función de estos músculos.

“La pérdida inicial probablemente proceda del tejido muscular que el cuerpo intenta eliminar de todos modos”, dijo Jakicic, aunque se necesitan más investigaciones específicas sobre el GLP-1 para estar seguros, incluido el seguimiento de los pacientes a lo largo del tiempo.

Los gimnasios y empresas de suplementos aprovecharon el auge de los GLP‑1 para promover rutinas y productos específicos Foto: Pexel

Poner atención a la salud,

Para los médicos, lo más importante es la fuerza diaria y la salud general, no simplemente cuánto músculo tenés.

Los ensayos clínicos han demostrado que, para las personas con obesidad, los GLP-1 mejoran su función física, dijo Kaplan, y que la pérdida de peso va unida a una mejora del equilibrio, la coordinación y la movilidad. “Puedes ganar función con el tratamiento de la obesidad, aunque estés perdiendo músculo”, añadió.

En menos de un año, Mitchell, la banquera de Carolina del Norte, perdió 18 kilos con Wegovy. Aunque sabía que también había perdido músculo, no se sentía más débil. A medida que perdía peso, Mitchell podía subir a su coche, hacer Pilates e ir a deslizarse en la nieve con sus hijas, en vez de quedarse de espectador.

Por recomendación de su médico, empezó a utilizar bandas de resistencia todas las noches y pesas ligeras tres veces por semana para conservar la fuerza. Pero Mitchell dijo que su pérdida muscular nunca le pareció una crisis por todos los momentos cotidianos que le abrió la medicación.

“Sinceramente, me dio una sensación de libertad”, dijo.

Sin embargo, para algunos pacientes, la compensación puede ser muy distinta, sobre todo para los ancianos, las personas con limitaciones de movilidad de larga duración y quienes, por lo demás, tienen poco músculo de sobra, dijo Jessica Bartfield, codirectora médica del centro de control de peso de Atrium Health Wake Forest Baptist. Por lo tanto, la decisión de empezar a tomar un fármaco GLP-1 puede ser más matizada, añadió, y es especialmente importante trazar un plan deliberado para preservar la fuerza y la función.

La evidencia preliminar sugiere que las personas pueden mejorar su función física aun cuando pierden algo de músculo

“Esas son las personas en las que consideraríamos que esto es potencialmente problemático”, dijo Jakicic. “Mantener la fuerza a medida que se pierde peso es probablemente fundamental”.

Pero incluso entonces, los riesgos potenciales de pérdida muscular deben sopesarse con los beneficios para la salud de estos fármacos. En los ensayos clínicos, se demostró que estos medicamentos sirven para tratar enfermedades cardiovasculares y renales, entre otras. La pérdida de masa muscular es “algo que vigilamos, que controlamos y que podemos mitigar”, dijo Bartfield. “Desde luego, no es algo que haya que temer”.

Consumir suficientes proteínas y hacer ejercicio es importante para los músculos y la salud en general, por lo que los expertos recomiendan hacer de ambos una prioridad. Pero incluso así, la pérdida de músculo puede ser difícil de evitar. La pérdida de peso, por definición, requiere un déficit de energía, dijo Jakicic, por lo que el cuerpo está priorizando las calorías para las necesidades básicas y el combustible diario, no para construir nuevos músculos.

Y no hay que prestar demasiada atención a las empresas que sacan provecho de la preocupación por la pérdida muscular, vendiendo programas de entrenamiento específicos de GLP-1, planes de comidas, suplementos hormonales y batidos de proteínas. Estas a menudo venden programas sin evidencias de que estos sean eficaces o especialmente adecuados para las personas que toman GLP-1, añadió Jakicic. Lo más importante es comer sano y mantenerse activo —tanto con ejercicios cardiovasculares como de fuerza—, independientemente de cómo lo hagas.

“Todo el mundo está perdiendo masa muscular, y todo el mundo debería hacer lo posible por conservarla y aumentarla si puede”, dijo Thiara.