La nieta de Trump visitó el supermercado “más caro de California” acompañada del Servicio Secreto

La nieta de Donald Trump, Kai Trump, publicó un video en el que documentó su visita a Erewhon, una cadena de supermercados orgánicos originaria de California y que es reconocida por sus altos precios. En las imágenes, la joven mostró cuánto gastó en distintos productos y generó críticas de muchos usuarios en la plataforma.

Kai Trump visitó Erewhon: cuánto gastó la nieta de Donald Trump en el famoso supermercado

La nieta del presidente estadounidense es creadora de contenido y tiene una fuerte presencia en redes sociales. Solo en su canal de YouTube, tiene más de 1,4 millones de suscriptores.

Allí, publicó un video durante su visita a una tienda de Erewhon en Los Ángeles. Con un tono humorístico, la joven compró y probó distintos productos y dio su opinión. Al comienzo de la grabación, echó un vistazo rápido a los precios y bromeó con que debería “declararse en bancarrota” luego de esa visita.

Entre los artículos que tomó se incluyen un frasco de colágeno de 44 dólares, dátiles que tenían valores de entre US$13 y US$20 y otros productos no alimenticios como artículos de yoga que superaron los US$100.

En su visita a Erewhon, también probó lo que se presentaba como el smoothie de Hailey Bieber. Por ello, Kai pagó US$21 y aseguró que tenía buen sabor.

En esa misma línea, la nieta de Trump también compró sushi y describió el atún con el que lo habían preparado como el “peor” que probó en su vida. También consideró que el agua hidrogenada que adquirió era una “estafa” porque tenía el mismo sabor que el agua normal.

La nieta de Donald Trump fue criticada por su video en Erewhon, la costosa tienda de California Kai Trump

Sobre el final del video, Kai reveló que la compra total, que fue una bolsa de productos y dos platos de comida, le costó U$233. Según el cálculo de la joven, se podía preparar lo mismo en una casa por no más de US$10.

El video de Kai Trump en Erewhon genera críticas en redes sociales

Luego de la publicación del contenido en YouTube, en los comentarios aparecieron muchas críticas contra la creadora de contenido.

Dado que es la nieta del presidente estadounidense, la visita a la tienda se realizó con escoltas del Servicio Secreto. Esa cuestión y el tono humorístico en el que encaró los altos precios en medio de la situación económica de muchos estadounidenses generó rechazo y cuestionamientos de usuarios.

"Me encanta que mis impuestos financien esto en lugar de los almuerzos escolares" y "Esto es distopía del máximo nivel“, fueron algunos de los comentarios en ese sentido.

Erewhon: por qué el supermercado de Los Ángeles es famoso por sus precios altos

Además de Kai Trump, otros creadores de contenido se acercaron a tiendas de la cadena y mostraron los precios y la experiencia. Uno de ellos fue el español Nil Ojeda, que visitó la sucursal de Los Ángeles en 2025.

En aquel entonces, el influencer definió a Erewhon como el “supermercado para famosos”. Además de los altos precios, Ojeda señaló que los estantes siempre están llenos.

Según su análisis, su ubicación en zonas frecuentadas por famosos volvió a la tienda un sinónimo de estatus.