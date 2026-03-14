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Se vienen 48 horas de abundantes lluvias y tormentas, algunas fuertes y de hasta 60 mm: las zonas afectadas

Según el último parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el fenómeno impactará en el NOA, la franja central del país y el Cuyo; la Patagonia, bajo alerta naranja

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El agua se adueñara de una amplia porción del territorio nacional
El agua se adueñara de una amplia porción del territorio nacional Augusto Famulari

Según el último parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se vienen 48 horas de abundantes lluvias y tormentas, algunas fuertes y de hasta 60mm. El fenómeno impactará en la región NOA, la franja central del país y el Cuyo. La Patagonia, bajo alerta naranja por intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 90km/h.

El pronostico del tiempo
El pronostico del tiempo

Región NOA

Para Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, el ente meteorológico decretó el alerta amarillo. En esas provincias se prevé que las lluvias se intensifiquen durante todo el fin de semana. Varios pueblos del interior de esos distritos alertaron sobre el posible desborde de ríos.

Franja central del país

Córdoba se llevará la peor parte, con acumulados que podrían llegar hasta los 60mm. Además, las lluvias también podrían extenderse hasta el sur de la provincia de Catamarca. Está descartada la caída de granizo.

El finde será un escenario sensible en términos meteorológicos en varias provincias argentinas
El finde será un escenario sensible en términos meteorológicos en varias provincias argentinas

Cuyo

El agua dirá presente principalmente al sur y este de Mendoza. Allí los chaparrones se extenderían desde el mediodía del sábado hasta la noche del domingo, inclusive. Para San Luis y San Juan no rigen alertas.

Patagonia

Los puntos críticos se concentrarán en Bariloche y Villa La Angostura. En ambas localidades se esperan abundantes lluvias, por momentos fuertes. Los valores de precipitación acumulada se proyectan entre 50 y 80mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

No se descarta la probabilidad de algunas nevadas aisladas en las zonas más elevadas. Sobre Tierra del Fuego se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40mm.

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