San Valentín: cuál es su historia y qué oración rezar para pedirle amor

El Día de San Valentín, también conocido como Día de los Enamorados, se celebra cada 14 de febrero. Se trata de una fecha en que se festeja el amor, especialmente entre las parejas. Durante esta jornada, es habitual ver a muchos reunirse con su persona especial para dar obsequios y grandes demostraciones románticas. Sin embargo, los orígenes de esta festividad se remontan al catolicismo, puesto que recuerda a un obispo y mártir que se lo considera como el patrono de los enamorados.

Por qué se celebra San Valentín

La historia de San Valentín

De acuerdo a la agencia de noticias católica ACI Prensa, no se sabe con exactitud sobre la vida e historia de San Valentín, pero existen varias teorías que pueden explicarla. Se cree que el patrono de los enamorados nació en el año 175 en la ciudad de Terni, al norte de Roma. Desde joven se sintió interesado por la fe y se convirtió en religioso hasta llegar al cargo de obispo. Durante esa época, existía la persecución a los cristianos en el Imperio Romano, por lo que realizaban sacramentos en secreto.

El emperador romano Claudio II había prohibido los casamientos cristianos para evitar que sus soldados se encontraran emocionalmente comprometidos con su lugar de origen. Además, se cree que esta medida fue para evitar que las familias cristianas se multiplicaran.

La historia de San Valentín, el patrono de los enamorados Wikimedia

Valentín se sentía inspirado al unir parejas en el santo matrimonio, debido a que consideraba que esto ayudaba a multiplicar a los fieles. Asimismo, era conocido por obsequiar flores a las parejas al momento de casarlas, como un gesto de buen augurio. Sin embargo, el emperador tomó conocimiento de las acciones del obispo y ordenó capturarlo.

De esta manera, Valentín fue encarcelado y trasladado a la vía Flaminia, cerca de la Puerta del Pueblo en Roma. Para evitar una confrontación con el pueblo, Claudio decidió ejecutarlo en secreto un 14 de febrero de 269. De acuerdo a los registros católicos, sus restos fueron rescatados por tres discípulos de Valentín y llevados a su ciudad de origen, donde descansan actualmente en una basílica que lleva su nombre.

Las reliquias atribuidas a San Valentín descansan en la Basílica que lleva su nombre, en Terni WIKICOMMONS

Se cree que se comenzó a asociar la fecha de su muerte con una festividad durante la Edad Media. El Día de los Enamorados es una fecha especial, en la que muchas personas deciden renovar sus relaciones, reflexionar acerca de lo que desean en el amor o manifestar una futura pareja.

Oración para rezarle a San Valentín y pedirle amor

A continuación, una oración para rezar a San Valentín en este día para los enamorados, de acuerdo a ACI Prensa:

En mi corazón, Señor, se ha encendido el amor por una criatura que tú conoces y amas. Tú mismo me la has hecho encontrar y me la has presentado.

Te doy gracias por este don que me llena de alegría profunda, me hace semejante a Ti, que eres amor, y me hace comprender el valor de la vida que me has dado.

Haz que no malgaste esta riqueza que tú has puesto en mi corazón: enséñame que el amor es don y que no puede mezclarse con ningún egoísmo; que el amor es puro y que no puede quedar en ninguna bajeza; que el amor es fecundo y desde hoy debe producir un nuevo modo de vivir en los dos.

Te pido, Señor, por quien me espera y piensa en mí; por quien camina a mi lado; haznos dignos el uno del otro; que seamos ayuda y modelo.

Ayúdanos en nuestra preparación al matrimonio, a su grandeza, a su responsabilidad, a fin de que desde ahora nuestras almas dominen nuestros pensamientos y los conduzcan en el amor. Amén.

Oración para pedir amor a San Valentín (Foto: FreeP¡CK)

En tanto, esta es la oración para pedir al patrono de los enamorados fidelidad y unión en la pareja:

Oh dignísimo san Valentín, que nos diste una verdadera lección de vida cristiana llevada hasta el heroísmo, hasta el martirio, hasta la más plena identificación con Cristo.

Tú, que fuiste dotado de virtud y sabiduría, y que por tu gran caridad mereciste ser llamado padre de los pobres y angustiados, y por los prodigios y milagros que obraste conseguiste la veneración de todos.

Tú que impartiste bendiciones a tantos matrimonios y por ello es que eres el Patrono de los enamorados y eres protector de los hogares y del amor conyugal, quiero suplicar tu ayuda, intercede ante María Santísima y su adorado Hijo Jesús para que bendigan mi unión y me concedan:

Que siempre estemos pendientes el uno del otro y que nos tratemos con cariño y atención.

Que las grandes y pequeñas diferencias no nos lleven al desamor y a la crisis.

Que entre nosotros siempre exista un equilibrio para que no aumenten las desavenencias.

Que los disgustos y decepciones no cambien nuestras metas y aspiraciones.

Que la pasión y la convivencia estén siempre presentes en nuestra vida.

Que nuestros pensamientos sean positivos para que la comunicación y la comprensión sean mutuas.

Que los celos, auténticos o infundados, no perturben nuestro amor y nunca pensemos ni queramos ser infieles.

Que la envidia, maldad, rencor o celos de otras personas jamás puedan separar y dañar nuestro amor.

Que los problemas materiales, laborales y económicos no sean causa de distanciamiento, y podamos manejarlos y resolverlos juntos.

Que gocemos de salud para vivir plenamente nuestro amor.

San Valentín, haz que el amor y la unión que hoy sentimos sea para siempre y nada nos separe jamás y en especial, dame tu asistencia para:

(Detalla tu intención aquí)

San Valentín, pide por nosotros, tómanos bajo tu protección y alcánzanos el camino de la verdadera vida para que lleguemos a gozar un día de los bienes eternos.

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina en unidad, y es Dios, por los siglos de los siglos. ¡Amén!

Padrenuestro, Avemaría y Gloria