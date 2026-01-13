Martes 13: cuál es su significado y por qué se relaciona con la mala suerte

En enero de 2026 hay un martes 13, una fecha que se suele asociar a la mala suerte. Muchos toman precauciones en este tipo de jornada para evitar cualquier error o problema. Sin embargo, surge la duda sobre cuál es su significado y por qué se relaciona con la mala fortuna.

Los supersticiosos suelen mirar el calendario para tomar en cuenta cuándo se dará un martes 13. Este año tiene la particularidad que tendrá dos de ellos: uno en enero y otro en octubre. En tanto, también habrá tres viernes 13 ―otra fecha que se considera de mala suerte― en febrero, en marzo y en noviembre.

En 2026 habrá dos martes 13 y tres viernes 13

Cuál es el significado de martes 13 y por qué se relaciona con la mala suerte

El significado del martes 13 tiene tanto su raíz en la historia: surgió en occidente a partir de religiones paganas previas al cristianismo y de simbologías asociadas a esta religión. Estas creencias se aplican al día martes como también al número trece.

Por un lado, la aversión al martes apareció en la época de los romanos. Esto se debe a que cada día de la semana estaba dedicado a un dios y la jornada se relacionaba a este y lo que representaba. Marte regía en todo lo relacionado con la violencia, la guerra, la destrucción y otros asuntos considerados de poca bienaventuranza que quedan en el centro de este día consagrado a esta deidad.

En la mitología romana, Marte era el dios de la guerra

Esta creencia es reforzada por una fecha histórica. Se trata de la caída de Constantinopla el 29 de mayo de 1453, momento en que fue conquistada por el Imperio Otomano. Este evento marcó el fin del Imperio Bizantino y el inicio de una nueva era en la historia europea y el mundo cristiano. Se cree que ocurrió un martes, lo que refuerza la idea de que el martes 13 es un día de mala suerte en Grecia y parte de Europa oriental.

A esto se le suma la carga negativa que tiene el 13 para el catolicismo. Este número aparece en diferentes partes de la Biblia vinculado a momentos trágicos: junto a Jesús, eran trece los asistentes a la última cena que antecedió a su crucifixión; y además, en el capítulo 13 del Libro del Apocalipsis aparece la primera mención al Anticristo: “Y yo me paré sobre la arena del mar, y vi una bestia subir del mar, que tenía siete cabezas y diez cuernos; y sobre sus cuernos diez diademas; y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia”.

El catolicismo relaciona el número trece con la mala suerte Getty Images

Las referencias oscuras a este número no se agotan ahí: la carta número 13 del mazo de Tarot es la Muerte, y el 13 es “la yeta” en la tabla de los sueños tradicional que se usa para apostar en la lotería.

Lo antiguo de esta aversión por el número 13 lleva a varios a realizar esfuerzos para no encontrárselo. Incluso, hay edificios que se saltean el piso y, durante mucho tiempo, fue tradición tener a mano un invitado para sumar en caso de que los comensales a una mesa sumaran 13 personas. De hecho, aún hoy hay quienes no se sientan a la mesa si las sillas ocupadas alcanzan esta cifra, asociada hace tanto a la mala suerte.

¿Cuál es la diferencia con el viernes 13?

El viernes 13 es otra fecha que también se asocia con el mal augurio. Algo de este temor está expresado en la película de terror Viernes 13 (Friday the 13th), de producción estadounidense. La principal diferencia con el martes 13 entre estas jornadas es su origen cultural y geográfico.

En países de tradición anglosajona como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia, el viernes 13 es considerado un día de mala suerte. La connotación negativa en el número 13 sigue siendo similar por la aparición de este número en la Biblia antes de eventos trágicos.

En tanto, la mala suerte en relación con el viernes también surge de las Escrituras. Esto es porque la Pasión de Cristo ocurrió el Viernes Santo, que dio con la muerte de Jesús.

Estas supersticiones asentaron la creencia de que el viernes 13 es de mala suerte. De acuerdo a la enciclopedia Britannica, se empezó a escribir por primera vez sobre este día y su carga simbólica en el siglo XIII en Francia. Fue Marquis de Salvo que escribió un artículo en la revista Revue de Paris sobre la historia de un conde siciliano que mató a su hija un viernes 13. “¡Siempre es el día viernes y el número 13 que traen mala suerte!“, señaló. Desde ese momento, se empezó a divulgar la mala fama que tiene esta fecha.

La Pasión de Cristo ocurrió el Viernes Santo, lo que le da una connotación negativa a este día de la semana (Foto: Archivo)

De todos modos, cabe recordar que la connotación negativa alrededor del número 13 contrasta con otras culturas. Este es el caso de la nahua o azteca, donde el calendario ritual o tonalpohualli constaba de 260 días, divididos en 20 períodos (similares a “meses”) de 13 días cada uno. Tanto era así que se lo consideraba un número ordenador y sagrado por los antiguos habitantes del Valle de México, como para los católicos puede ser el 7. Por su parte, Italia —donde nació el temor al 13 de los habitantes romanos— se diferencia del resto del mundo y tiene esta concepción sobre el 17.