Santa Fe: la oposición repudió los cambios feministas hechos al Himno Nacional en un acto oficial

La celebración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo tuvo una particular curiosidad en un acto oficial encabezado por el gobernador santafesino Omar Perotti. En un video difundido para la ocasión se oye de fondo el Himno Nacional, pero en algunos tramos de la canción patriótica la letra fue modificada adrede. “Mínimamente, esperamos que el Gobierno pida disculpas por haberse querido apropiar nuevamente de un símbolo patrio, avalando la modificación de dos de estrofas del Himno”, dijo el diputado nacional de Juntos por el Cambio por esa provincia Federico Angelini.

El himno nacional argentino cantado por Evelina Sanzo

En la primera alteración del Himno, la intérprete rosarina Evelina Sanzo en lugar de cantar “y los libres del mundo responden” entonó “y las libres del mundo responden”. Y el segundo cambio fue en el final del Himno, en el verso “o juremos con gloria morir”, que la artista reformuló por “o juremos con gloria vivir”.

“Sería bueno que estas actitudes, propias del kirchnerismo o líderes populistas que no dudan en cometer atropellos institucionales, no se copien en Santa Fe; los símbolos patrios no están sujetos a cambios, quites o agregados de acuerdo al gusto de cada gobierno o intérprete”, consideró el legislador.

Esta nueva versión de la canción patria, interpretada por la cantante rosarina Evelina Sanzo, tiene un enfoque feminista y antipatriarcal. Instagram @evelinasanzo

El diputado nacional indicó que acompañará el Proyecto de Declaración presentado por su par de Buenos Aires, Hernán Berisso, para expresar el “enérgico repudio” al cambio en la letra del Himno Nacional. Angelini recordó que el año pasado, en ocasión de otro acto oficial por el Día de la Bandera, el actor que interpretó a Manuel Belgrano “utilizó el término ´todes´ en su discurso, con el propio gobernador al lado”.

En su iniciativa, Berisso sostuvo que “resulta repudiable este accionar” e indicó que, “tal como lo expresa el Artículo 222 del Código Penal, ultrajar el Himno Nacional Argentino puede ser considerado delito contra la paz y la seguridad de la Nación, y sinceramente creemos que esto no es vinculante con la libertad o no de expresión, sino, sin lugar a dudas, con hacer respetar nuestra historia”.

