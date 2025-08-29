Santa Fe: murió un hombre tras volcar con su camioneta en la ruta 34

Un fatal accidente ocurrió este jueves en la ruta 34, en la provincia de Santa Fe cuando una camioneta despistó, chocó contra el guardarraíl y por el impacto murió el conductor de 66 años.

De acuerdo a las primeras informaciones, el siniestro vial sucedió en el kilómetro 211 de la ruta 34, cerca de la localidad santafesina de Susana. Por la tarde, una Jeep Renegade, en la que viajaban la víctima y una mujer de acompañante, circulaba de sur a norte.

Mientras se desplazaban, por motivos que aún son materia de investigación, el vehículo despistó, chocó contra el guardarraíl y dio varios tumbos en la banquina hasta quedar dado vuelta, según indicó el medio de Entre Ríos Diario UNO.

En ese contexto, personal de emergencias y bomberos voluntarios se desplazaron al lugar tras la alerta y rescataron a ambas personas. Sin embargo, el conductor, identificado como Jorge Luis Zardazini, de 66 años, murió minutos más tarde a raíz de politraumatismos severos pese a las maniobras de estabilización por parte de los médicos.

En tanto, su acompañante, Mónica Cristela de 60 años, sufrió heridas de consideración y fue trasladada al Hospital de Rafaela; se la asistió por una fractura de un miembro inferior y estaba consciente al momento del rescate. Ambos tenían domicilio en Villaguay, Entre Ríos.

En las imágenes que se registraron tras el choque se puede ver al vehículo volcado sobre el pasto y con la parte frontal severamente dañada. No hubo otros autos involucrados en el hecho.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Susana, Gendarmería Nacional y Bomberos Zapadores, que realizaron las tareas de rescate y colaboraron en el operativo de asistencia, de acuerdo a lo que informó el medio entrerriano.

Por el momento, las causas que provocaron el despiste y posterior vuelco todavía son materia de investigación.

La ruta nacional 34 sigue siendo la traza con mayor siniestralidad en la provincia de Santa Fe. Según los resultados de un estudio que realizó Observatorio Provincial de Seguridad Vial, la carretera registra la mayor cantidad de accidentes en el distrito, seguida de la Ruta Nacional 11.

El dato es que entre enero y noviembre del 2024, se contabilizaron 21 siniestros, con 30 fallecidos solo en la 34. Esta ruta nace en la avenida de Circunvalación de Rosario, recorre las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.