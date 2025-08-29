Hay alerta amarilla por vientos fuertes para este viernes 29 de agosto: las provincias afectadas

En la previa de la llegada de la tormenta de Santa Rosa, la cual generará abundantes precipitaciones durante todo el fin de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este viernes 29 de agosto habrá condiciones adversas en algunos puntos: emitió una serie de alertas amarillas por vientos fuertes en distintos sectores del territorito nacional.

Según el parte del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, los sitios más afectados serán las zonas cordilleranas de Salta, Catamarca, La Rioja y San Juan, donde los vientos tendrán velocidades aproximadas de entre 60 y 69 kilómetros por hora y las ráfagas podrían alcanzar los 78. En estos casos, el SMN señaló que se trata de “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas“.

Ante este escenario organismo recomendó evitar actividades al aire libre; asegurar los elementos que puedan volarse; mantenerse informado por autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Mapa de alertas para este viernes 29 de agosto.

Para el sábado, a su vez, los mismos sectores estarán bajo alerta amarilla por vientos fuertes -y se le sumará Jujuy-, mientras que en gran parte del centro del territorito nacional regirán avisos por tormentas y altas precipitaciones.

El tiempo en el AMBA

En vísperas del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 16°C, al igual que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 14°C y máximas de 20°C. Habrá una leve neblina durante la mañana y por la tarde el cielo estará mayormente nublado. Los vientos del sector noreste tendrán velocidades aproximadas de ocho kilómetros por hora y la humedad será del 87%.

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 15°C, mínimas de 12°C y máximas de 19°C. En principio será una jornada ventosa, con neblina durante la mañana y el cielo mayormente nublado por la tarde. Además habrá una humedad del 92%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 11°C y 24°C en Córdoba, 7°C Y 28°C en Tucumán, 13°C y 25°C en Santa Fe, 13°C y 24°C en Entre Ríos, 6°C y 25°C en Jujuy, 5°C y 24°C en Salta, 14°C y 25°C en Misiones, 11°C y 26°C en La Rioja, 9°C y 30°C en Santiago del Estero, 12°C y 24°C en San Luis, 7°C y 24°C en San Juan, 8°C y 22°C en Mendoza, 10°C y 19°C en Río Negro, 4°C y 10°C en Chubut y 0°C y 9°C en Santa Cruz.

Se avecina una nueva tormenta de Santa Rosa

¿Cuándo empieza la tormenta de Santa Rosa?

Los efectos del temporal comenzarán a sentirse sobre la ciudad de Buenos Aires y los distritos del conurbano bonaerense desde la mañana de este sábado, cuando se iniciarán las lluvias y tormentas que tendrán su punto más fuerte entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

La formación de un centro de bajas presiones provocará tormentas de variada intensidad en el centro del país, mientras que el domingo será el día más complicado en el AMBA, con la previsión de lluvias intensas y tormentas aisladas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel amarillo y naranja que rigen sobre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco.

El inicio de la ciclogénesis se registrará en la región central del país, con lluvias, chaparrones y tormentas de distinta intensidad. Las provincias más afectadas serán Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.