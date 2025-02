Santa Fe: un adolescente se metió en el río mientras pescaba con amigos y murió

Un adolescente de 16 años fue encontrado sin vida el miércoles a la mañana en las aguas del río Salado, al noroeste de la ciudad de Santa Fe.

El hallazgo se produjo a las 7.32 cuando de acuerdo con el medio local El Litoral una mujer encontró el cuerpo sin signos vitales y dio aviso a las autoridades. De inmediato una unidad sanitaria constató la muerte.

El joven desapareció este lunes alrededor de las 21, cuando pescaba con un grupo de amigos y familiares y decidió tirarse al agua para refrescarse. Efectivos de la Agrupación de Buzos Tácticos de la Unidad Regional I rastrillaron la zona pero no lograron dar con el cuerpo, el cual finalmente fue encontrado a la altura de la “Quinta de los Jesuitas”, en el barrio de La Tablada.

Testigos

En el medio Telefe Santa Fe se detalló que el joven cruzó a nado hacia la costa de enfrente pero al regresar comenzó a pedir auxilio a un familiar, quien intentó sin éxito salvarlo. La cuñada del joven y madre de uno de los que lo acompañaban relató: “Nosotros llegamos y al rato llegó la policía, después de 2 horas llegó el personal para hacer las búsquedas debajo del agua, quienes lo buscaron solo por media hora”. A su vez, relató que en la zona hay numerosos pozos de agua.

Un testigo de la zona también se refirió a los pozos: “El efecto que pueden traer los pozos en este estado calmo del río no es que te chupen, sino que alguien puede pisar el suelo y tener un calambre”. Agregó además que suele haber bastantes accidentes en la zona: “Los pibes se vienen a bañar y no saben lo peligroso que es”.

Las tareas de rescate que intentaron dar con Jonathan. Captura

Otros testigos que presenciaron tareas de rescate antes de la aparición declararon que: “Se estaban tirando ganchos para ver si de esa forma era posible levantar el cuerpo”.

Resaltaron además que el lugar es de difícil acceso, ya que el barrio solo cuenta con unas pocas calles asfaltadas y senderos que desembocan en la playa, la cual tiene un amplio banco de arena producto de la bajante del río.

Río Salado, Santa Fe

El dolor de la madre

El medio Aire de Santa Fe identificó al joven como Jonathan Franco y habló con su madre, Ana, luego de que se confirmara su deceso: “No sé cómo explicar lo que pasó, no sé como voy a hacer para seguir, todos lo dejaron solo, lo abandonaron. No había policía, ni prefectura, los pescadores ofrecieron su ayuda y lo encontraron” .

Agregó: “Él estaba con un grupo de amigos, se tiró y cuando iba cruzando no lo vieron más. Jamás vino al río a esta zona. Él no se tenía que mover de mi casa, aprovechó que yo no estaba y se vino acá”.

“Mi negro era una personita muy alegre, él quería ser policía, tenía muchos proyectos y ahora sus plancitos quedaron en la nada”, concluyó Ana.

En estas horas, se espera el trabajo de los peritos quienes deberán confirmar que fue el ahogamiento lo que le produjo la muerte.

LA NACION

Temas Santa Fe