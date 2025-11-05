Santa Fe: un lagarto overo apareció en un barrio y sorprendió a los vecinos

La aparición de un lagarto overo en el barrio Gobernador Candioti de la ciudad de Santa Fe sorprendió a los vecinos de la zona. Según se conoció, el animal merodeó las calles Dorrego y Balcarce por debajo de los autos y eso provocó que quienes lo vieron se comuniquen con las autoridades para tomar cartas en el asunto.

Durante dos horas y media, el reptil se paseó por la vía pública y generó un estado de alerta entre los vecinos, que desconocían cuál podría ser el accionar de este animal. Tras un llamado a la Dirección de Zoonosis, personal especializado arribó al lugar y detectaron la presencia del lagarto debajo de un vehículo.

Al estar en un lugar incómodo para rescatarlo, los especialistas acudieron a un palo con un elástico en la punta para poder sujetar la cabeza del animal y así reducirlo. En un procedimiento que demoró varios minutos, un hombre lo acorraló, limitó sus movimientos y lo colocó en una jaula especial para trasladarlo con cuidados especiales.

El lagarto fue acorralado por el personal especializado y luego ubicado en una jaula

Ante el temor de los vecinos por la aparición de estos animales, los expertos explicaron que los lagartos salen a la ciudad en búsqueda de alimentos como pequeños vertebrados, roedores, insectos y hasta restos de basura. Otro punto a tener en cuenta es que su hábitat natural fue modificado por la expansión urbana y la deforestación, lo que los lleva a buscar nuevos lugares de esparcimiento.

La llegada de las altas temperaturas también son un factor preponderante para la aparición de los reptiles, quienes, de a poco, comienzan a “urbanizarse” y a convivir con el resto de la población. Sin embargo, ante el desconocimiento de cómo es su comportamiento con los humanos, las personas sienten rechazo hacia ellos y acuden a especialistas para que sean derivados a su hábitat natural.

Un lagarto overo causó temor en un barrio de Santa Fe

“Las sequías, las inundaciones, o temperaturas extremas, pueden forzar el movimiento de estos animales hacia áreas más seguras, con agua o alimento disponible”, indicó la doctora en Ciencias Biológicas y licenciada en Biodiversidad, Vanesa Arzamendia, en declaraciones al medio Aire de Santa Fe. Su labor es vital para comprender los comportamientos de este tipo de vertebrados.

Por último, se indicó que está terminantemente prohibido darles alimentos como carne o huevos a estos animales, ya que comienzan a acostumbrarse y generan una dependencia peligrosa con el humano. “Los lagartos overos viven entre nosotros, son inofensivos y cumplen un rol en los ecosistemas urbanos. No les tengamos miedo, respetemos su espacio y no los alimentemos”, cerró la especialista.