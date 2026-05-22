Milei anunció una baja de las retenciones al trigo y a la cebada; se incendió una subestación de Edesur en Caballito
Además, el FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo con el país; Racing empató y quedó fuera de la Sudamericana. Estas son las noticias de la mañana del viernes 22 de mayo de 2026
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LA NACION
- Milei anunció una baja de las retenciones al trigo y a la cebada y una reducción para la soja a partir de enero. El Presidente informó que en los dos cerrales se va a disminuir del 7,5% al 5,5% desde junio. La oleaginosa va a tener un esquema desde el próximo año con una quita de entre un cuarto de punto y medio punto, según la evolución de la recaudación.
- El campo apoyó la baja de retenciones anunciada por Milei. Entidades rurales y referentes agropecuarios celebraron la medida y destacaron que aliviaría la presión fiscal sobre el agro y podría traducirse en mayores niveles de producción. De todas formas, remarcaron que el reclamo histórico sigue siendo la eliminación total de los derechos de exportación.
- Incendio y explosión en una subestación de Edesur en Caballito: cerca de 100.000 usuarios sin luz. Los barrios afectados por la falta de suministro en la ciudad son Almagro, La Paternal, Villa Crespo, Caballito, Villa General Mitre y Barrio La Unión. Varias dotaciones de bomberos y personal de la empresa trabajan para restablecer el servicio.
- El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo con Argentina. El directorio del Fondo Monetario Internacional avaló la estrategia económica del Gobierno y habilitó un desembolso inmediato de 1000 millones de dólares, aunque advirtió que el desempeño del programa fue “mixto” hasta fines de 2025. El organismo pidió acelerar la acumulación de reservas, recuperar el acceso al mercado y mejorar la calidad de las estadísticas de inflación.
- Racing quedó eliminado de la Sudamericana. El equipo de Gustavo Costas necesitaba ganar sí o sí y empató con Caracas 2 a 2 en el Cilindro de Avellaneda. Con la igualdad, la Academia quedó sin chances de pelear por la clasificación a una fecha del cierre de la fase de grupos.
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