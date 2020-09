El posteo donde Edgar invita a los santiagueños que cumplen con el aislamiento a aprender a cantar y a tocar la guitarra Crédito: Facebook Edgar Lopez

Leonel Rodríguez Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de septiembre de 2020 • 15:47

SANTIAGO DEL ESTERO.- "Un santiagueño nunca deja solo a otro santiagueño" reza el posteo que Edgar López, músico y cantante, publicó en sus redes sociales invitando a quienes dieron positivo de coronavirus a tomar clases gratuitas de canto y guitarra de manera virtual y mientras dure el aislamiento de los contagiados.

"Si diste positivo para Covid-19 no te desanimes!!! Te invito a pasar los 21 días de tu aislamiento con buena onda", dice el encabezado de las publicaciones en Facebook e Instagram, en las que invita a aprender a cantar y a tocar guitarra por WhatsApp, Zoom y Google Meet totalmente gratis. "No te sientas solo", pide y aclara que no hay límites de edad para participar.

En diálogo con LA NACIÓN, Edgar, integrante de la agrupación "Los Cantores", detalló: "Me parece que es el momento indicado para ayudar, con algo que amo hacer como es la música y el canto, intentado transformar estos 21 días de aislamiento para los que dieron positivo y están en sus casas. Para que lo pasen llenos de alegría y esperanza".

"La música es eso, es alegría, es esperanza y mi idea es estar ahí, con quienes deberán cumplir su aislamiento, acompañándolos por las distintas plataformas virtuales a que se animen a cantar, a tocar la guitarra, instrumento que casi todos los santiagueños tienen en sus casas, toquen o no. Es como una Biblia, en todas o casi todas las casas hay una", comenta Edgar, quien junto a su agrupación hizo la versión "guaracha" del clásico de Luis Miguel "Culpable o No".

La iniciativa fue muy celebrada y compartida en las redes sociales y fueron muchas las consultas que recibió este músico santiagueño. "He recibido muchos mensajes por WhatsApp porque he dejado publicado mi número, y me emocionó que mucha gente escribió para felicitarme y agradecer esta acción. Es un momento para sumar, para estar".

Semanas atrás un conocido local gastronómico de la capital santiagueña, especializado en empanadas, comenzó con una cruzada para incentivar la donación de plasma de parte de los recuperados: regala una docena de empanadas a elección para quienes presenten el certificado de donante de plasma que expide el Banco de Sangre de Santiago del Estero.

El Ministerio de Salud de esta provincia informó que todas las personas que hayan tenido contacto estrecho con un caso positivo deberán, obligatoriamente, aislarse por el lapso de 21 días, aun si el resultado del hisopado les dio negativo y aunque no tengan síntomas.

Falta poco para que se cumplan los dos meses desde que se dispararon los casos en esta provincia, que con el parte oficial de ayer llegó a los 2978 casos acumulados y un total de 41 muertes. En el conglomerado Capital-Banda rige una restricción horaria para circular, permitiéndose que sea de 8 a 3 de la tarde, de lunes a viernes y de 8 a 15 los sábados, domingos y feriados.

Conforme a los criterios de Más información