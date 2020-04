Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de abril de 2020 • 22:02

El escritor, filósofo y ensayista Santiago Kovadloff participó del primer programa del año de La Cornisa, emitido por LN+, y habló sobre las consecuencias que tendrá el mundo, y en particular la Argentina, a causa de la pandemia del nuevo coronavirus.

Al ser consultado sobre la idea de que no está mal preguntarse por qué no sesiona el parlamento, el intelectual dijo: "Preguntar significa interrogar al poder acerca de sus procedimientos. Significa advertir que hay algo de nuestro sistema democrático que no está funcionando bien y que tenemos derecho a saber quiénes son los que promueven el mal funcionamiento. En este momento, es fundamental entender que una de las mejores maneras de enfrentar la necesidad de cuidarnos también pasa por la necesidad de cuidar el sistema democrático. La pandemia amenaza a las personas, pero el silencio amenaza a la democracia y es necesario romperlo con interlocución, con diálogo. El diálogo no establece la prioridad de uno de los interlocutores sobre lo otro, sino la interdependencia entre todos".

"Estamos enfrentando bien la pandemia porque todos hemos acatado las disposiciones de cuidarnos de un modo hasta cierto punto paradójico: si queremos estar juntos, dejemos de vernos. Pero democráticamente hablando, si queremos estar juntos dialoguemos, planteemos preguntas, hagámonos cargo de la respuesta, porque de lo contrario entramos en el terreno de la simulación", agregó.

Sobre el cambio que podría haber en el mundo y particularmente en la Argentina luego del coronavirus, el ensayista dijo: "Nosotros no debemos tener la expectativa de que al salir de esta situación vamos a ingresar a un mundo de redención, a un mundo en el cual estarán ya superados los egoísmos que han hecho posible en buena medida el deterioro de la democracia o la decadencia de la fe social. Tenemos que seguir luchando para que la democracia gane más y más sentido republicano".

Con respecto al orden económico, señaló: "Estamos advirtiendo que la crisis es planetaria por lo tanto la salida ha de ser planetaria. Mientras haya un solo contagiado en el rincón más remoto del mundo, todo el planeta peligra porque así lo han demostrado las circunstancias. Esto indica que la necesidad de una acción orquestada entre todas las naciones de la Tierra se vuelve indispensable".

"¿Es posible que una acción fraternal sinfónica coloque en situación de interdependencia a los poderosos y a los más débiles? ¿Es posible que haya comprensión recíproca de que el prójimo soy yo? Seamos cautos. Es indispensable, pero no es evidente que esto vaya a ocurrir. Es el enorme desafío de la circunstancia, pero de ninguna manera la historia nos indica que debamos ser desmesuradamente optimistas en cuanto a la posibilidad de que la capacidad de convivencia entre los hombres supere las desigualdades que hoy están vigentes", dijo Kovadloff.

Asimismo, reforzó la idea de que la cooperación es indispensable, pero remarcó que "la necesidad de mantener hegemonía por parte de los poderosos siempre existió".

"Estamos expuestos todos a una incertidumbre profunda nacida del hecho de que no sabemos quién es nuestro enemigo , solo lo conocemos por sus efectos, por la estela trágica que va dejando día a día en la condición humana, pero la solidaridad es decisiva. Ser solidario, ser capaces de reconocernos en el prójimo, es condición necesaria para que podamos ganar la templanza que exigen estas circunstancias", concluyó.