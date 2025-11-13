Santilli se reúne con los gobernadores de Salta y Tucumán; la inflación de octubre fue del 2,3 por ciento
Además, Julio De Vido debe presentarse hoy ante la Justicia para ir a prisión; el canciller Pablo Quirno se verá con Marco Rubio en EE.UU.; el volcán Planchón-Peteroa entró en erupción. Estas son las noticias de la mañana del jueves 13 de noviembre de 2025
- El nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, se reúne este jueves a las 17 con los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán, para buscar apoyos para aprobar el Presupuesto 2026 en el Congreso. Santilli justificó la falta de convocatoria a Axel Kicillof. “Están en la lista los que firmaron el Pacto de Mayo -advirtió-. No adhirieron al Righi, a la ley de reiterancia y a la ley antimafias. ¿O acaso le tienen que pedir permiso a Cristina Kirchner?”
- La inflación nacional cerró octubre con un avance de 2,3%. Se trató del IPC más alto desde abril (2,8%), pese a que, como sucedió durante el año, el traslado a precios del salto del dólar fue bajo. La suba de precios acumuló 24,8% en lo que va del año y fue de 31,3% en los últimos 12 meses, según informó este miércoles el Indec.
- Luego de sus reuniones este miércoles con un funcionario clave del gobierno de Donald Trump para avanzar en el acuerdo comercial con Estados Unidos y con empresarios e inversores, el canciller Pablo Quirno será recibido este jueves por el secretario de Estado, Marco Rubio, en el último día de su viaje a Washington.
- La Justicia rechazó este miércoles un último recurso del exministro Julio De Vido para evitar cumplir su condena a 4 años de prisión y ratificó que este jueves por la mañana debe presentarse detenido en los tribunales de Comodoro Py 2002. La Justicia lo considera partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en la tragedia de Once el 22 de febrero de 2012, donde murieron 52 personas.
- La reciente y constante actividad del volcán Planchón-Peteroa, cercano a Malargüe, en el límite con Chile, puso en alerta a la población del sur mendocino, generando preocupación por las cenizas y su llegada a la ciudad de Mendoza. Sin embargo, los especialistas aclararon que la columna de humo por ahora es débil, de baja altura, y solo afecta a las inmediaciones de esa montaña.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
