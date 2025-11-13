LA NACION

Santilli se reúne con los gobernadores de Salta y Tucumán; la inflación de octubre fue del 2,3 por ciento

Además, Julio De Vido debe presentarse hoy ante la Justicia para ir a prisión; el canciller Pablo Quirno se verá con Marco Rubio en EE.UU.; el volcán Planchón-Peteroa entró en erupción. Estas son las noticias de la mañana del jueves 13 de noviembre de 2025

El ministro de Interior Diego Santilli se reunirá con los gobernadores de Tucumán y Salta
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.

