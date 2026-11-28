El AMBA tendrá entre el sábado 28 y el lunes 30 de noviembre temperaturas máximas de 34 a 36 °C, con valores próximos a 37 °C en zonas del conurbano bonaerense. Si esas temperaturas se mantienen, podrían cumplirse las condiciones para que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declare la primera ola de calor de la temporada en la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, las proyecciones anticipan un cambio de condiciones con la llegada de diciembre, ya que se espera el avance de un frente frío con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas.

Pronostico del tiempo

Altas temperaturas para el fin de semana

Después de varios días de condiciones estables, según indica en su sitio Meteored, las temperaturas empezarán a subir con fuerza desde el sábado. Para la Ciudad, las previsiones indican máximas que podrían llegar a 35 o 36 °C durante el fin de semana.

El pronóstico anticipa cielo mayormente despejado y mucho sol entre el sábado y el lunes, jornadas típicas de verano. En general, las máximas de esos días van a estar entre 34 y 36 °C.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires y alrededores

Las mínimas también van a subirán, ya que el pronóstico prevé valores de entre 18°C y 23°C en líneas generales. Las noches y madrugadas serán cada vez más cálidas, sobre todo en los sectores urbanos con mayor densidad de población.

Meteored estima que el tramo más exigente podría durar tres o cuatro días. Habrá tardes muy calurosas y noches con poco alivio.

El martes 1° de diciembre podría tener las mínimas más altas de todo el episodio. En la Capital Federal, la temperatura mínima del martes podría llegar a 24 °C.

Cuándo llegan las tormentas y termina el calor

El martes es el día que marcará el rumbo del episodio. Las primeras horas todavía serían muy calurosas y húmedas. En caso de que la nubosidad y las lluvias tardan en llegar, las máximas podrían subir otra vez hasta 32 o 33 °C.

El cambio empezará después del mediodía, con el avance de un frente frío sobre la región central del país. Con su llegada aumentará la inestabilidad y habrá probabilidad de lluvias y tormentas aisladas sobre el AMBA después del mediodía del martes.

La temperatura máxima de ese día dependerá del horario y la intensidad de las tormentas. Si se desarrollan temprano, el calentamiento quedaría bastante limitado. Si la inestabilidad se demora, Buenos Aires podría tener otra tarde de calor intenso antes del cambio de viento.