El asesinato de la adolescente cordobesa Agostina Vega, cuyos restos fueron encontrados el sábado pasado en un campo cercano al barrio Ampliación Ferreyra, generó conmoción en todo el país. Quienes deseen participar del pedido de Justicia por la víctima deben saber cuándo es la marcha por Agostina Vega convocada por el colectivo Actrices Argentinas.

La convocatoria a la marcha del 3 de junio Instagram

Cuándo es la marcha por Agostina Vega convocada por el colectivo Actrices Argentinas

El reclamo de Justicia por el crimen de Agostina Vega coincide con el miércoles 3 de junio, día en que se conmemora Ni una menos, el pedido masivo que se realiza todos los años para frenar los femicidios en el país.

La convocatoria principal en la Ciudad de Buenos Aires será frente al Congreso de la Nación a las 17 horas. Además, la movilización se replicará de forma unificada en distintas plazas y ciudades de todo el país.

AGOSTINA VEGA FUE ASESINADA



A una semana de la desaparición de la adolescente de 14 años, fueron hallados sus restos. El sospechoso del femicidio es Claudio Barrelier quien fue pareja de la mamá de Agostina y fue la última persona en verla con vida. pic.twitter.com/tKHjfpEOIf — AHORA QUE SÍ NOS VEN ⚡️ (@ahoraquesinosv4) May 30, 2026

Tras el asesinato de Agostina Vega, el pedido tendrá su convocatoria propia en la ciudad de Córdoba, donde aún se esperan los resultados de los peritajes al cuerpo de la niña, que estuvo una semana desaparecida.

La marcha en la capital cordobesa está pautada para el miércoles 3 de junio desde las 17 horas, en la intersección de Colón y Cañada.

El crimen generó un fuerte impacto en todo el país, por lo que artistas y referentes culturales se sumaron al reclamo con la convocatoria a la marcha federal.

El pedido de Justicia por el crimen de Agostina Vega se llevará a cabo el 3 de junio Facebook

Qué se sabe del femicidio de Agostina Vega

Según informó la fiscalía, el homicidio habría ocurrido entre la noche del sábado en que Agostina desapareció y las primeras horas del domingo. Para los investigadores, Claudio Barrelier, el único detenido e imputado por el asesinato de la niña de 14 años, habría actuado solo y el crimen se habría cometido en su domicilio del barrio Cofico.

La adolescente llegó a esa vivienda el sábado por la noche, luego de trasladarse en remís desde su casa. Según el chofer del auto, el hombre de 33 años pagó el viaje y se fue con la adolescente. Desde ese momento, no volvió a ser vista. Su ingreso al inmueble quedó registrado por una cámara de seguridad.

El fiscal Raúl Garzón sostuvo que el cuerpo habría sido trasladado el pasado lunes al lugar donde fue hallado. Los restos estaban enterrados y fueron descubiertos por la participación de uno de los perros adiestrados para encontrar personas sin vida.

El domingo se llevó a cabo la autopsia y los estudios forenses complementarios, cuyos resultados llevarán varios días y podrán arrojar datos esclarecedores sobre la causa.