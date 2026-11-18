Las próximas 96 horas estarán marcadas por la persistencia del ambiente cálido, nuevas tormentas y períodos de mejora temporaria en distintas regiones de la Argentina. El noreste tendrá los fenómenos más intensos, con focos localmente severos, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el alejamiento de un sistema de baja presión permitirá recuperar algunos momentos de sol, aunque sin estabilidad duradera.

El escenario tiene como antecedente el paso de una línea de tormentas que, entre el lunes y la madrugada del martes, atravesó Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos con ráfagas superiores a los 90 km/h, anegamientos de calles y caída de árboles. Esas velocidades corresponden a episodios ya registrados: para este miércoles, el pronóstico contempla ráfagas de hasta 60 km/h en territorio bonaerense y superiores a 50 km/h en el AMBA.

Pronostico del tiempo

Dónde se concentrarán las tormentas más fuertes

Según Meteored, el norte de Santa Fe, el este de Chaco y Formosa, Corrientes y Misiones podrían acumular más de 60 milímetros en 24 horas durante este miércoles. La inestabilidad se mantendrá sobre una región en la que los suelos saturados aumentan las dificultades que pueden generar nuevos aportes de agua.

El informe también advierte sobre la situación de los sectores próximos al Paraná, donde los niveles elevados del río constituyen un factor adicional de preocupación ante la repetición de las precipitaciones.

Después de una pausa prevista para el jueves, el viernes volverán a desarrollarse tormentas fuertes en Córdoba y Tucumán, junto con focos localmente severos en el NEA, donde los acumulados puntuales podrían alcanzar los 80 milímetros.

Para el sur, el centro y el este de la provincia de Buenos Aires, la perspectiva del viernes contempla hasta 25 milímetros de lluvia.

⛈️#Alerta por #tormentas fuertes a severas.



🟠 Misiones, Corrientes, noreste de Sta. Fe, este de Chaco y Formosa. (120 mm, y ráfagas de 90 km/h).



🟡 Córdoba, sudeste Sgo. del Estero, centro de Chaco y Formosa, noroeste de Sta.Fe (70 mm), sur de Mza. y oeste de La Pampa (40 mm). pic.twitter.com/HT7emn1g7E — Meteored Argentina (@MeteoredAR) November 18, 2026

Qué pasará este miércoles con el viento y el calor

El desplazamiento de un centro de baja presión desde la desembocadura del Río de la Plata hacia el Atlántico favorecerá una disminución de la nubosidad en el AMBA. Sin embargo, la mejora no implicará un alivio térmico inmediato: el calor y la humedad seguirán presentes.

Durante este miércoles, la llegada del pampero estará acompañada por ráfagas de hasta 60 km/h en la provincia de Buenos Aires y de más de 50 km/h en el AMBA entre la tarde y la noche.

Las perspectivas también dejan abierta la posibilidad de precipitaciones aisladas. Aunque la jornada comenzará con mejores condiciones y algunos períodos de sol, hacia la tarde podría aumentar la nubosidad y desarrollarse alguna tormenta.

El pronóstico diario también ubica la temperatura de este miércoles entre 17°C y 26°C, con precipitaciones escasas. Para el jueves 19, muestra una jornada sin lluvias, con valores de 16°C a 27°C.

Pronóstico del tiempo extendido de Meteored

Cuándo volverán las lluvias al AMBA

El viernes 20 aparece como la próxima jornada con mayor probabilidad de lluvias y tormentas en distintos sectores del AMBA. Las proyecciones del modelo ECMWF citadas por el sitio mencionado señalan un nuevo aumento de la inestabilidad.

En el pronóstico diario, el viernes presenta una probabilidad de precipitación del 80%, con una mínima de 19°C y una máxima de 26°C.

Para el sábado 21, la misma previsión mantiene una probabilidad de lluvias del 80%, aunque con un acumulado estimado menor, y temperaturas de 17°C a 26°C. El domingo 22, en cambio, aparece soleado, con una mínima de 16°C y una máxima de 27°C.

La perspectiva para el fin de semana largo apunta a que las temperaturas comiencen a acercarse a los valores habituales de noviembre, después de varios días con registros superiores a lo normal.

#PronosticodelTiempo 🇦🇷

☔Inestable en gran parte del país.

⚠️Alerta por #tormentas: Córdoba, centro y norte del NEA, sur de Mendoza y oeste de La Pampa.#AMBA: tarde cálida, inestable, no se descarta en ese momento alguna tormenta o chaparrón.



📲 Info👇https://t.co/xQ6bZuqH6W pic.twitter.com/tQ7inLSP4E — Meteored Argentina (@MeteoredAR) November 18, 2026

Qué acumulados se esperan y cómo influyen los “episodios húmedos”

La proyección de ese medio hasta el domingo señala acumulados de alrededor de 200 milímetros en Posadas, 60 milímetros en Córdoba y 30 milímetros en Buenos Aires. Esos valores corresponden al período completo contemplado por el informe publicado el martes e incluyen precipitaciones ya acumuladas, por lo que no representan exclusivamente la lluvia que falta caer.

Durante el fin de semana también se esperan precipitaciones en sectores del centro y oeste del país y del NOA, con una distribución desigual de las mejoras.

En ese contexto, señala que El Niño activo favorece los “episodios húmedos”, aunque aclara que esa condición no permite anticipar una inundación puntual. La reiteración de lluvias cobra especial relevancia en las áreas con suelos saturados y cursos de agua elevados.