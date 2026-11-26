Un período de calor intenso se extenderá sobre amplias regiones de la Argentina durante el cierre de noviembre, con temperaturas que superarán los 35°C y podrían acercarse a los 40°C en algunas provincias. Después del ingreso de aire más seco y fresco al centro del país, la estabilidad y los días soleados favorecerán un aumento progresivo de las marcas, con especial intensidad entre el sábado 28 y el lunes 30.

El panorama tendrá diferencias regionales. Mientras el AMBA y otras grandes ciudades del centro se encaminan hacia jornadas muy calurosas, el oeste y el norte mantendrán posibilidades de tormentas aisladas. En el extremo sur, en cambio, persistirán este jueves vientos fuertes con ráfagas que podrían superar los 90 km/h.

Pronostico del tiempo

Dónde se esperan temperaturas cercanas a los 40°C

Según Meteored, los modelos de pronóstico muestran una confianza creciente en el desarrollo de un período de calor significativo durante los últimos tres días de noviembre. La franja oeste del país concentrará buena parte de los valores más altos, mientras que la influencia del aire húmedo del Atlántico moderará parcialmente las temperaturas en el Litoral y Buenos Aires.

Las zonas con mayores posibilidades de registrar entre 37°C y 40°C son el este de Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y San Juan.

El calor también será destacado en La Pampa y el norte de la Patagonia, donde las temperaturas podrían superar los 37°C. El ascenso se desarrollará en un escenario de mayor estabilidad sobre las provincias centrales, favorecido por la presencia de altas presiones.

☀️😎 Miércoles 25, con índice de #radiación IUV: EXTREMO en gran parte del país.



Recuerda que el #IUV depende de: la época del año, la hora del día, la latitud, altitud y nubosidad, (además de la capa de ozono o la reflexión de superficies), pero NO depende de la temperatura. pic.twitter.com/l49eex8Ryi — Meteored Argentina (@MeteoredAR) November 25, 2026

Un verdadero horno en el AMBA: hasta cuánto llegará la temperatura

Para Buenos Aires, Rosario y Córdoba, la perspectiva contempla máximas de entre 34°C y 36°C, sin descartar picos de hasta 37°C. El cierre del mes tendrá así temperaturas elevadas en las principales ciudades de la región central.

En el AMBA, el calor se afianzará de la mano de condiciones mayormente estables y una importante presencia de sol. El informe ubica al próximo fin de semana y al lunes como el período de mayor atención por las marcas térmicas.

La Costa Atlántica bonaerense también tendrá jornadas cálidas, aunque con registros algo más moderados: se estiman máximas de 30°C a 34°C. En esa zona, los valores dependerán especialmente de la dirección y la intensidad del viento durante las tardes.

El calor podría alcanzar los 45 °C hacia el norte, con temperaturas más moderadas sobre la costa atlántica Gentileza

En qué regiones podrían desarrollarse tormentas aisladas

La estabilidad no abarcará a todo el territorio. En el oeste y el norte argentino, la segunda mitad de la semana combinará temperaturas muy altas con condiciones algo más inestables.

En esas regiones podrían desarrollarse tormentas aisladas de masa de aire. Se trata de fenómenos favorecidos por el calentamiento en las capas bajas de la atmósfera, en lugar de estar asociados al avance de un frente o al contraste entre masas de aire.

Hacia el domingo 29 y el lunes 30, la inestabilidad también comenzará a ser más evidente sobre el sur de la región pampeana y su conexión con Cuyo. De manera progresiva, aumentará la probabilidad de tormentas desde Mendoza y San Luis hacia La Pampa y el sur de Buenos Aires.

El viento fuerte persistirá en el extremo sur

Además del calor y las tormentas aisladas, el pronóstico contempla vientos intensos en Tierra del Fuego y gran parte de Santa Cruz durante este jueves.

En esas provincias, la circulación del oeste o sudoeste podría producir ráfagas superiores a los 90 km/h, de acuerdo con el informe. Se trata de un escenario distinto del previsto para las regiones del centro y norte, donde el principal fenómeno será el aumento de las temperaturas.