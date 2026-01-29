Se fue de vacaciones a Córdoba, salió a pasear en kayak y murió en el agua

Este miércoles por la tarde encontraron el cuerpo de un turista sobre un kayak en el Lago Los Molinos, Córdoba. Un testigo que navegaba por la zona advirtió la presencia de un individuo inmóvil y alertó de inmediato a los servicios de emergencias.

Encontraron muerto a un turista sobre un kayak y la Justicia investiga qué pasó.

La víctima fue identificada como Gustavo Daniel Argarañaz, de 64 años, oriundo de la localidad de Tortuguitas, provincia de Buenos Aires. Según los primeros reportes, el hombre se encontraba en la región de Calamuchita pasando unos días de descanso sin acompañantes, alojado en un complejo de cabañas cercano al espejo de agua.

Al arribar al sector de la costa donde se encontraba el kayak, el equipo médico constató el fallecimiento del hombre. En el lugar trabajaron de forma conjunta efectivos de la comisaría local, especialistas del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR), agentes de Seguridad Náutica y personal de la Guardia Local para preservar la escena.

Efectivos de la Policía de Córdoba fueron hasta el lugar del hecho.

La investigación judicial se encuentra en una etapa preliminar y el caso fue caratulado preventivamente como muerte de etiología dudosa. Las autoridades buscan determinar si el deceso se produjo de manera natural por una descompensación física o si existió algún factor externo que desencadenara el trágico desenlace mientras navegaba.

En las próximas horas, los resultados de la autopsia serán determinantes para saber las circunstancias exactas del fallecimiento. Por el momento, la Justicia cordobesa continúa recolectando testimonios y analizando las pertenencias del visitante para reconstruir sus movimientos previos al hallazgo.