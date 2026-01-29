Punta del Este: un argentino fue reanimado en la playa tras sufrir una picadura de insecto

Un argentino de 50 años debió ser reanimado por guardavidas en una playa de Punta del Este, Uruguay, tras descompensarse mientras nadaba en el mar. Según informaron medios locales, el hombre habría sido picado por una avispa que le provocó una importante reacción alérgica.

El momento de tensión se vivió este miércoles por la tarde, alrededor de las 14, en Playa Bikini, en Manantiales. La víctima disfrutaba del mar cuando comenzó a sentir hinchazón en el cuerpo. Tras experimentar problemas para respirar, el hombre empezó a convulsionar. Los turistas que estaban en el lugar se percataron del problema y enseguida alertaron a los guardavidas para que fueran a auxiliarlo.

Los rescatistas lograron sacar al argentino del agua y, una vez en la orilla, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), procedimiento que logró estabilizarlo hasta que el turista fue trasladado por una ambulancia del sistema de emergencias al sanatorio Cantegril. El hombre quedó internado en observación para un seguimiento del cuadro.

Según el medio local FM Gente, la Intendencia de Maldonado indicó que se trataría de la picadura de una avispa y se presume que el hombre es alérgico a ese insecto.

Una argentina se quebró la cadera en Punta del Este

También este miércoles, alrededor de las 18, una argentina de 77 años debió ser asistida por guardavidas luego de caer desde un muro de más de un metro de altura en Playa El Emir, informó el medio FM Gente.

Como consecuencia del hecho, la mujer sufrió una fractura de cadera. Fue asistida en primera instancia en la propia playa y posteriormente trasladada a un centro asistencial para recibir atención.