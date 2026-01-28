Un hombre se acercó a tocar un lobo marino y desató una furiosa pelea en la playa

Una inusual pelea tuvo lugar en la playa de La Lucila del Mar, cuando varios turistas que pasaban el día en la costa se enfrentaron a un hombre que molestó a un lobo marino que descansaba sobre la arena. El conflicto comenzó cuando —tal como muestran las imágenes que se volvieron virales— esta persona se acercó a tocar al animal, que reaccionó abriendo su boca y tratando de alcanzar la mano.

Ante los gritos de todos los presentes que lo rodearon rápidamente, el hombre se alejó unos metros y luego volvió a intentar acariciar al lobo marino. “No lo toques, ¿sos boludo?”, se escucha decir a una mujer que le exige que se retire. “¿Te parece gracioso? Es peligroso, te puede comer”, agrega, mientras otro hombre advierte que el animal presentaba una herida y podía reaccionar de forma violenta.

Un hombre acarició a un lobo marino en La Lucila del Mar, y otros bañistas lo increparon: "¿Sos boludo? ¿Te parece gracioso molestarlo? ¡Ganso!". pic.twitter.com/QK7r4GX1WW — MDZ Online (@mdzol) January 28, 2026

Lejos de ceder, el hombre minimizó la situación y defendió su accionar frente a la creciente indignación de los presentes. “Estuvimos toda la mañana con él… Tranquila, no me grites”, respondió, tal como quedó registrado en el video que difundió MDZ. Luego, ante nuevas recriminaciones, redobló la apuesta con insultos: “¿Yo lo pateé? Lo acaricié nomás. Me tratás como si fueras la dueña; cerrá el orto y listo”.

Mientras una persona filmaba la escena con su celular, se escuchaban de fondo los comentarios de otros testigos que repudiaban la actitud: “Mirá cómo se pone, es un ganso” y “Es un pelotudo, nunca vi a un tipo más pelotudo”.

Las recomendaciones

En el marco de la temporada de verano y la llegada de miles de turistas, la Fundación Mundo Marino emitió una guía para que los visitantes de la costa argentina sepan cómo actuar ante el encuentro con fauna marina en la playa sin poner en riesgo el bienestar animal. Ante el encuentro con lobos y elefantes marinos, se recomendó:

En caso de que estén sanos y tranquilos:

Mantener distancia, no acercarse y asegurarse de que las mascotas también se mantengan alejadas.

Si tiene una cría o está herido:

Contactar a un centro de rescate o a autoridades locales.

Un lobo marino en Costa Esmeralda

Hace pocos días, un lobo marino de dos pelos fue encontrado caminando por calles internas de Costa Esmeralda, el barrio privado ubicado sobre la costa atlántica bonaerense, en el límite norte con el partido de Pinamar. El animal se había internado unas dos cuadras dentro del complejo y la situación motivó un operativo coordinado por personal técnico de la Dirección de Zoonosis de Villa Gesell, junto con otras áreas.

Un lobo marino fue hallado deambulando por las calles de un exclusivo barrio privado de la costa argentina

La intervención se extendió entre las 9 y las 12.30, luego de que vecinos y personal del barrio dieran aviso a través de los canales internos de la administración. “En Costa Esmeralda hay una aplicación y un contacto directo con la administración, llamado Fauna. A través de ese sistema recibimos el aviso y acudimos al lugar”, explicó Alan Kaminski, personal técnico de Zoonosis, que participó del procedimiento.

Según detalló el especialista a LA NACION, el lobo marino ingresó desde la playa y avanzó hacia sectores más internos en busca de tranquilidad. Fue localizado en una calle con barro, lo que llevó a cerrar preventivamente la circulación y organizar un operativo que requirió tiempo y seguimiento. La estrategia consistió en acompañar el desplazamiento del animal sin forzarlo, evitando que se adentrara aún más en el barrio. “No se lo empuja ni se lo obliga: se espera a que el animal se mueva y, si intenta seguir entrando, se lo va guiando”, señaló.