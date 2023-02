Se olvidó las llaves puestas en la moto, pensó lo peor y al final se encontró con una tremenda sorpresa: “Amo este país”

escuchar

El economista y docente Ignacio Carballo comenzó la semana con una mala noticia; sin embargo, la solidaridad y buena voluntad de un guardia de seguridad le devolvió la tranquilidad. Todo comenzó cuando se acordó de que había olvidados las llaves de la moto puestas en el vehículo.

Uno de los mayores miedos a la hora de salir de la casa o del vehículo es olvidarse las llaves dentro, lo que generaría una pérdida de tiempo para buscar la copia o contratar a un cerrajero. Sin embargo, en el caso de las motocicletas el riesgo es mucho mayor ya que están servidas en bandeja para que alguien se la robe.

Este lunes, el investigador compartió la historia de todo lo que le sucedió a través de Twitter, donde reflexionó sobre el accionar de muchas de las personas que habitan en el país.

Ignacio Carballo relató su anécdota en Twitter Twitter: @IECarballo

“Corriendo esta mañana me olvidé las llaves de la moto en la moto. Tras un enorme susto, voy recién esperando lo peor, y me encuentro este cartel”, introdujo junto a un emoji de enamorado. En la imagen que compartió se ve una nota manuscrita que dice: “Tus llaves están en la Torre de 25 Mayo ‘512′”.

Ignacio Carballo agradeció a los guardias de la torre con facturas Twitter: @IECarballo

Debajo remarcó: “Ustedes compren el cuento de que en Argentina son todos chorros y garcas... Yo amo este país y su gente. La mejor del mundo”. En la caja de los comentarios de la publicación, que tuvo mucha repercusión en la red social, Ignacio Carballo dio más detalles de lo ocurrido aquella tarde.

“Entregando la docena de facturas, les cuento a los de seguridad que más allá de la alegría de las llaves (obvio) me había puesto muy feliz el gesto en general”, explicó y citó a uno de los guardias de seguridad de la torre: “Es lo que se debe hacer”, le respondieron. Al mensaje lo completó con emojis de emoción, de la bandera Argentina y un corazón.

La historia del economista fue el puntapié inicial para que distintos usuarios de las redes sociales compartan algunas de sus experiencias al perder objetos personales y haber sido gentilmente devueltos a sus dueños.

“Me olvidé la billetera en el changuito del súper en el estacionamiento. Nunca me di cuenta. Como a la hora llega un auto a casa, mi mama abre y el señor le pregunta por mí. Me había traído la billetera. No faltaba nada”, comentó un usuario, mientras que otro indicó: “Centro Comercial de Avellaneda (el Auchan de Sarandí). Cargo todo lo del chango y me olvido un bolso con la notebook adentro. Vuelvo a la hora, lo tenían los chicos de seguridad, preguntas de control, todo devuelto, sin faltar nada, febrero del 2020″.

La anécdota que relató una de las usuarias de Twitter Twitter: @IECarballo

Otro de los usuarios que leyó todas las anécdotas se emocionó ante la bondad de los ciudadanos al encontrar objetos perdidos en la vía pública. “Sepan que leyendo cada una de las experiencias compartidas no hago más que moquear de emoción claro está. Estamos transitando un momento de tal desazón, de horizontes opacos y desesperanza, esto es un bálsamo. Gracias a todos por compartir”, concluyó.

