Se viene un “veranito” en la Argentina: dónde se esperan temperaturas de hasta 40°C y cómo seguirá el tiempo

Un cambio de tiempo comienza a consolidarse este domingo 8 de noviembre en buena parte de la Argentina. Con condiciones estables en gran parte del centro del país, el calor ganará intensidad durante los próximos días y podría llevar las temperaturas hasta cerca de los 40°C en algunas regiones, en un anticipo del verano.

El ascenso térmico se hará sentir primero en el norte de la Patagonia y luego alcanzará al norte argentino. Sin embargo, el panorama será diferente en el extremo sur, donde el avance de otro frente provocará viento intenso y lluvias, mientras que en sectores del noroeste todavía podrían registrarse precipitaciones.

Pronostico del tiempo

Dónde comenzará a sentirse el aumento de las temperaturas

Según Meteored, el domingo predominará el buen tiempo en gran parte del centro argentino, mientras que el norte de la Patagonia registrará una rápida recuperación de las temperaturas. Un segundo frente avanzará sobre el extremo austral, pero no alcanzará a ingresar en la franja norte patagónica.

En ese contexto, Neuquén podría alcanzar este domingo una máxima de entre 30 y 31°C. En Bariloche se espera un registro cercano a los 23°C, con poca nubosidad, antes de un nuevo aumento que llevaría la temperatura hasta los 25°C el lunes.

Será el comienzo de una secuencia de jornadas cada vez más calurosas en el Alto Valle, el Valle Medio de Río Negro y el norte neuquino. En esas zonas, el inicio de la semana estará marcado por un ambiente que adquirirá características estivales.

Un frente frío llevará lluvias y tormentas hacia el centro y norte del país ⛈️, con ráfagas intensas. El domingo mejorará en varias regiones, mientras el norte patagónico comenzará a calentarse 📈.



Informe de @ecampetella 👇https://t.co/ynhD690aQn pic.twitter.com/2fPYR9j35Z — Meteored Argentina (@MeteoredAR) November 6, 2026

Cuándo llegará el pico de calor y qué zonas serán las más afectadas

Los valores más elevados en el norte patagónico y áreas cercanas podrían concentrarse entre el martes 10 y el miércoles 11. Para ese período, el pronóstico anticipa temperaturas próximas a los 36°C en el Alto Valle.

El calentamiento sería todavía más pronunciado en sectores del este de Río Negro y La Pampa, donde los registros podrían acercarse a los 39°C. De concretarse esa evolución, podría tratarse del primer episodio de calor con características estivales de la temporada en esas regiones.

El aumento de las temperaturas también avanzará hacia el norte del país. Santiago del Estero aparece entre las provincias con las máximas más altas previstas: entre el miércoles 11 y el jueves 12, los termómetros podrían aproximarse a los 40°C.

⚠️ El frente frío pone en alerta:



🌬️ por #ráfagas de hasta 70-80 km/h a: La Pampa, San Luis, Mendoza, Córdoba, San Juan, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero



⛈️ por #tormentas a: La Pampa, sur de San Luis, y en la franja desde el noroeste, centro y sudeste bonaerense. pic.twitter.com/7e2JFBoYoa — Meteored Argentina (@MeteoredAR) November 6, 2026

Cómo seguirá el tiempo en el centro y el noreste

El calentamiento no se producirá al mismo ritmo en todas las regiones. El lunes 9 todavía se esperan temperaturas más moderadas en el centro y el noreste, antes de que el calor gane intensidad hacia el norte argentino.

Para esa jornada, las máximas previstas rondan los 26°C en Córdoba, los 28°C en Mendoza y los 25°C en Corrientes. Estos valores marcarán una etapa previa al ascenso térmico más pronunciado de mediados de semana.

En el noroeste, en tanto, este domingo todavía podrían registrarse algunos chaparrones en sectores de Salta y Jujuy, con nubosidad más variable. La circulación del este y su interacción con el relieve mantendrán condiciones favorables para la persistencia de precipitaciones en parte de esa región.

En Misiones también podrían quedar lluvias muy dispersas, aunque el panorama general para gran parte del centro argentino será de buen tiempo.