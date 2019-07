Hoy se dio a conocer la cifra del Censo Popular de Personas en Situación de Calle que lo realizan más de 40 organizaciones sociales y se publica cada dos años. En 2017 censaron a 4394, mientras que este año el número aumentó un 65%, llegó a 7251 personas

En medio de la ola de frío polar y de las iniciativas solidarias para dar resguardo a las personas sin techo, organizaciones políticas, vecinales y sociales difundieron las cifras del Censo Popular de Personas en Situación de Calle. En 2017, la última vez que se realizó el informe, habían relevado 4394, mientras que este año el número aumentó un 65%. Llegó a 7251 personas. Las cifras chocan con los resultados del último informe que difundió la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad, que contó 1146. La diferencia entre las mediciones está en la metodología usada.

"El censo popular muestra que las personas en situación de calle no son una prioridad para el Gobierno desde hace años, lo que convierte esta situación en un problema estructural. El Gobierno no hace correctamente los relevamientos, por lo tanto no cuenta con la información y con el conocimiento necesario para construir políticas públicas adecuadas", afirmó Horacio Corti, titular de la Defensoría General de la Ciudad, organismo que participó, junto con el Ministerio Público de la Defensa y la Presidencia de la Auditoria General porteña del relevamiento que elaboraron las organizaciones sociales, vecinales y políticas, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abrigar Derechos y la Asociación Civil por la Igualdad, entre otras.

Esta medición se realizó durante cuatro días (dos hábiles y dos del fin de semana). Para el relevamiento, se formaron 500 voluntarios y se realizaron 50 capacitaciones. Usaron un código de identificación para que no se duplicaran los casos. Censaron en los 48 barrios porteños. Cada uno de ellos fue dividido en cuadrículas o conjuntos de cuadras que fueron recorridas por un mismo grupo de censistas. "Una diferencia sustancial es que nuestros censistas conocen el territorio. Entonces saben adónde ir a buscar a esta gente que está en constante movimiento o, muchas veces, oculta", dijo Jorgelina D' Iorio, investigadora del Conicet y miembro de Asamblea Popular de Plaza Dorrego, otra de las organizaciones detrás del relevamiento.

Mientras que el operativo de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad se realiza durante una noche, desde las 22 hasta las 5. Los 54 móviles recorren las 14.000 manzanas, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan. Se hace dos veces por año, una noche de abril y la otra de noviembre. Para no dejar ninguna calle sin cubrir, desarrollaron una aplicación que marca en rojo todas las calles recorridas. Se le toman los datos y se le consulta por su grupo familiar. En este censo no suman a las personas en paradores, es decir, las 1146, son aquellas que estaban en la calle.

"La metodología la hace la Dirección General de Estadística y Censos. El relevamiento lo hacen ellos y están bajo su competencia. Nosotros acompañamos porque trabajan de noche en la calle. Ellos rastrillan todas las calles. No se cuentan las personas que están alquilando un lugar o que están en un parador. No podemos considerar en situación de calle a una persona que está en un refugio. Al momento de ver cuántos móviles en la calle tengo que poner o cuántas camas voy a necesitar, solo me tengo que enfocar en los que están en la calle. La gente que está en los paradores ya está siendo asistida por el Estado y ya hay trabajadores sociales asistiendo a esa persona", explicó Guadalupe Tagliaferri, ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad.

"Nosotros nos basamos en las cifras oficiales, pero entonces, según esos números pasó por River [desde el miércoles, el estadio ofrece refugio a las personas sin techo] casi el 50% de los que están en la calle. Nosotros trabajamos mucho con el gobierno", señaló Juan Carr, presidente de Red Solidaria.

En tanto, Manuel Lozano, creador de la Fundación Sí, indicó: "Hubo un aumento, eso lo dicen hasta los números oficiales. ¿De cuánto es el aumento? Todo número es relativo, porque hay mucha movilidad, no todas las personas están fijas en un lugar y eso hace que la contabilización sea muy compleja. A su vez, el número cambia si se incluye a quienes duermen en los paradores o no se los incluye en las estadísticas".

El gobierno porteño puso en marcha el operativo Plan Prevención del Frío. Hay 28 lugares de alojamiento para adultos, más seis para niños y adolescentes y tres para adultos mayores, que suman 2300 plazas disponibles. Recorren las calles las 24 horas y se refuerzan entre las 19 y las 3. Cuentan con 40 móviles, 700 trabajadores, incluyendo a operadores sociales y psicólogos. También instalan trailers con comida y bebidas calientes.

En el estadio de River se seguirán recibiendo donaciones y dando refugio. En el de Ferro Carril Oeste se recibirán hoy y mañana ropa de abrigo de 8 a 22. En Vélez Sarsfield, se podrá hacer donaciones mañana y el domingo de 10 a 20, y en San Lorenzo (avenida La Plata 1782), de lunes a sábado de 10 a 20. Estudiantes de La Plata abrirá desde mañana hasta el martes de 18 a 23 para recibir donaciones.