Seis jóvenes volvían de una fiesta, perdieron el control del auto y volcaron: hay dos muertos y cuatro heridos

Un trágico accidente ocurrió este sábado en la localidad de Casilda, al sur de la provincia de Santa Fe, donde dos jóvenes murieron y cuatro resultaron heridos luego de haber perdido el control del auto en el que se trasladaban y volcar al costado de la ruta.

Ocurrió cerca de las 5 de la mañana, cuando el grupo de cuatro mujeres y dos hombres volvía de bailar del boliche Mona, reconocido en la localidad. Finalizada la fiesta, los jóvenes se subieron a un Peugeot 208 y tomaron la ruta provincial S26, en el tramo que conecta Casilda con localidades importantes como Carcarañá.

Las primeras investigaciones indican que el conductor manejaba a alta velocidad cuando perdió el control al llegar a una curva, lo que causó que el vehículo saliera de la traza y diera varios vuelcos sobre la banquina, informó el medio local Rosario3. Poco después, quedó dado vuelta en un sector de pastizales.

Cinco de los ocupantes salieron despedidos del auto debido a la velocidad con la que volcaron, y el otro quedó atrapado dentro del vehículo. Bomberos, efectivos de la Unidad Regional IV y personal médico se trasladaron a las inmediaciones, donde asistieron a los heridos. Una de las víctimas, que sufrió politraumatismos, debió recibir asistencia mecánica respiratoria.

Dos de los que viajaban fallecieron. Fueron identificados como Lola Gironacci, de 17 años y oriunda de Zavalla, y Ramiro Tripiani, de 24 y nacido en Pérez. Las tres mujeres sobrevivientes tienen 17 años, mientras que el joven tiene 20.

Los otro cuatro jóvenes resultaron heridos y fueron asistidos en el Hospital San Carlos de Casilda. Sin embargo, dos de las mujeres fueron trasladadas de urgencia en helicóptero hacia Rosario debido a la gravedad de sus heridas.

Una de ellas tenía una lesión lumbar “extremadamente grave” y permanece internada en el Hospital Centenario, donde será sometida a una intervención quirúrgica de urgencia. Otra de las víctimas está internada en el Sanatorio Plaza.

Otro caso en Santa Fe: compraron un auto y murieron al chocar contra un camión

Dos hermanos murieron el pasado 19 de junio cuando chocaron de forma frontal con un camión en la ruta nacional N°11, en jurisdicción de Berna, en el departamento General Obligado, a 304 kilómetros de la capital de Santa Fe.

Las víctimas fueron identificadas como Isaac Isaías Aguirre, de 22 años, y Lucas David Aguirre, de 19, ambos trabajadores de la industria metalúrgica. Circulaban en un Suzuki rojo, que habían comprado hace tres semanas.

Tragedia vial en Santa Fe, dos trabajadores muertos en la Ruta Nacional 11

Según los informes policiales, el siniestro vial ocurrió alrededor de las 14 en el kilómetro 770.

De acuerdo con los datos preliminares de los investigadores, los jóvenes circulaban en sentido sur-norte con destino a Berna cuando, supuestamente debido a las intensas lluvias registradas en la zona y la acumulación de agua sobre la calzada, el automóvil habría perdido estabilidad y se cruzó sobre la ruta. En esas circunstancias fue impactado por un camión.

La violencia del choque provocó que ambos ocupantes fueran despedidos del vehículo y cayeran sobre la banquina. Los dos jóvenes fallecieron como consecuencia de las graves heridas sufridas. El camión era conducido por Carina Soledad Ojeda, de 45 años. Tras la colisión el vehículo volcó, pero la mujer no sufrió heridas de consideración.