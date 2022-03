En el último tiempo, el juego de palabras Wordle tomó mucha visibilidad en las redes sociales. Tal fue la relevancia que muchos usuarios comenzaron a compartir en sus perfiles su performance y a demostrar sus habilidades para descifrar el rompecabezas diario de cinco letras. Pero, ¿ser bueno en Wordle significa ser más inteligente que la media de las personas?

“No”, indicó Aaron Seitz a CNN, un investigador de la memoria y el aprendizaje y profesor de psicología de la Universidad de California, Riverside. “Solo eres una persona a la que le va bien el Wordle frente a otra a la que no le va tan bien” , aseguró el fundador del centro Brain Game Center de la universidad.

En la misma línea, Penny Pexman, profesora de psicología de la Universidad de Calgary que estudió el comportamiento del cerebro de los jugados de Scrabble, dijo que lo que pasa con el Wordle es similar a lo que ella analizó.

Una partida en blanco del juego de palabras online Wordle

“Los jugadores de Scrabble reconocen las palabras más rápido, especialmente en orientación vertical, pero no encontramos que esas ventajas se transfieran a tareas no relacionadas con el Scrabble”, sostuvo Pexman, y agregó: “En cuanto se les muestra algún otro tipo de patrón visual o símbolo que no sea una letra, responden parecido a los no expertos”.

De acuerdo con la investigadora, lo mismo ocurre con el ajedrez. “Con el entrenamiento cerebral, los beneficios son en su mayoría bastante específicos”, planteó la profesora. En el caso del ajedrez, si las piezas no están en sus posiciones o si se presenta otra clase de información en un tablero, la capacidad del jugador entender visualmente la partida no es mejor que la media.

Por lo tanto, el psicólogo Jonathan King señaló que es poco probable que destacarse en Wordle haga que el cerebro sea “muy bueno en cualquier otra cosa”. En ese sentido, “ser muy, muy bueno en Wordle”, dijo el asesor científico principal del director de la División de Investigación Social y del Comportamiento del Instituto Nacional del Envejecimiento, no viene de la mano con una inteligente especial.