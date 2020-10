En la Ciudad, reabrieron después de siete meses, once centros comerciales Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Estela Mugabet, de 34 años, junto a su hijo, Matías, de uno, fue una de las primeras personas en ingresar al Abasto Shopping, que abrió hoy al mediodía en paralelo con los otros 10 centros comerciales de la ciudad, que estuvieron cerrados durante siete meses por la pandemia de coronavirus.

Mugabet caminaba por los pasillos del shopping porque quería hacerse un regalo por adelantado al Día de la Madre, que se celebra el domingo próximo. "Me lo re merezco. Este año fue un lío, estaba en casa con mis otros dos hijos y el bebé, fue de locos. Por eso, ahora me toca sacar la tarjeta y darme un gusto, o varios", indicó.

En los pasillos del Abasto Shopping había, al mediodía, cuando abrió, pocos clientes. LA NACION visitó, además, el Alto Palermo y el Dot Baires Shopping y el número de personas era similar. Sobre el piso los carteles señalaban la dirección en la que la gente debe que circular y había dispensers de alcohol en gel por doquier. Esas medidas forman parte del protocolo que aprobó el gobierno nacional para habilitar la apertura de los centros comerciales en la ciudad.

La cantidad de personas permitidas que podrán ingresar en simultáneo dependerá del tamaño del centro comercial. Se permite que haya un cliente cada 15 metros cuadrados. En el Abasto Shopping, por ejemplo, esto significa que puede haber 2500 personas a la vez, mientras que en el Alto Palermo, que cuenta con un espacio más reducido, se autorizan unas 1436. En el ingreso de los centros comerciales hay cámaras especiales que cuentan la cantidad de personas que entran. Hoy, con los mismos protocolos, abrieron también los shoppings en la localidad de San Isidro. La fecha no es al azar: en el sector, hay una fuerte expectativa comercial en momentos previos al del Día de la Madre.

Los locales, también según el tamaño, tienen un límite en el número de clientes que pueden atender. Dentro de lo posible, se recomienda que los visitantes no ingresen a los centros comerciales acompañados. Por otro lado, los restaurantes del patio de comidas funcionan solo con la modalidad take away. Los locales gastronómicos que tengan espacio al aire libre podrán ubicar mesas y sillas. Los juegos para chicos no están habilitados. Los shoppings estarán abiertos todos los días de 10 a 20.

Hoy por la mañana, el ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós, dijo que la apertura de los centros comerciales se trata "del primer gran desafío" para los porteños en una actividad que no es al aire libre. "Necesitamos que tu ingreso sea para comprar, buscar lo que necesitás y que salgas. Cuanto menos tiempo estés adentro, mejor", señaló.

En el Abasto, según Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima (IRSA), que es la empresa dueña del shopping, el 75 por ciento de los locales están abiertos. Donde hubo más bajas fueron en las "góndolas" o islas que suelen estar en el medio de los corredores. De hecho, el local de una marca de relojes, que estaba desde que se inauguró el shopping, tuvo que abandonar su lugar.

Jimena Rivas, de 38 años, avanzaba a paso lento y miraba las vidrieras, que en su gran mayoría estaban armadas. Otras, en cambio, se estaban montando. "No quiero comprar nada. Pero decidí entrar a mirar los precios, la ropa de verano", reflexiona. En gran parte de los locales, había carteles en los que se promocionaban descuentos y cuotas sin intereses con las tarjetas de crédito.

Edgard González, el encargado de un local de zapatos para hombre y mujer en el Abasto Shopping, cree que al argentino le gusta ver y tocar el producto que va a comprar. Y que, por eso, no se terminó de acostumbrar a comprar online. "Estamos muy entusiasmados. Este local es el que más vendía antes de la pandemia. Esperamos que la gente tenga ganas de volver al shopping", dijo.

Mirta Espinoza, de 58 años, estaba buscando un regalo para su nieta en el Alto Palermo Shopping. Relató que jamás hubiera entrado a un centro comercial en medio de un día de semana totalmente soleado, pero dadas las circunstancias, se tentó y lo hizo. "Con este día no está para encerrarse en un lugar, pero quería ver cómo estaba todo. Con esto de la pandemia se reavivaron las ganas de hacer algunas cosas, como comprar en un shopping", concluye.

