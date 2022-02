Sigilosa BA.2: la opinión de los expertos sobre el nuevo subtipo de la variante ómicron detectado en el país

“Fui a un cumpleaños en el que había cerca de veinte invitados. A los pocos días, la mitad de esas personas empezaron a tener síntomas compatibles con Covid: fiebre, dolor de cabeza y estado gripal fuerte, pero todos los hisopados dieron negativo. Una médica nos dijo que pudo haber sido una variante nueva no detectada o una gripe fuerte como las de antes”, contó Leandro, un joven bonaerense.

En los últimos días, circularon varios testimonios como el de Leandro, en los que se hablaba de una nueva y “sigilosa” subvariante de la cepa ómicron del coronavirus, por su supuesta capacidad de ser indetectable en los tests. Ayer, finalmente el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Anlis Malbrán confirmó el primer caso de BA.2 en la Argentina. Los especialistas advierten que aún es pronto para poder precisar su comportamiento, pero coinciden en que se trata de un subtipo más contagioso y en que las vacunas seguirían siendo efectivas en la protección.

“Sabemos que es un subtipo de ómicron que presenta algunos cambios. Es más contagiosa, pero no más agresiva, y no escapa a la inmunidad de las vacunas. Este es el primer caso que detecta el Malbrán, pero es probable que haya muchos asintomáticos contagiados con esta subvariante”, dijo Ricardo Teijeiro, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

Luis Cámera, médico infectólogo y asesor del Gobierno, contó que la subvariante en cuestión “es un 30% más contagiosa que BA.1 [la subvariante de ómicron dominante]. Va rumbo a ser más infecciosa, pero está demostrada su benignidad. Se debe suponer que las vacunas van a ser efectivas”, agregó.

Por su parte, Jorge Geffner, profesor titular de la Cátedra de Inmunología de la Facultad de Medicina de la UBA, detalló: “La BA.2 ya está presente en más de 100 países y llamó la atención porque en Dinamarca desplazó a la BA.1 como variante dominante en muy poco tiempo. No es más grave, pero sí más transmisible, aunque aún no está claro cuánto más”.

Según los especialistas, la prueba de PCR utilizada en la Argentina sería efectiva para identificar esta subvariante

Josefina Campos, directora de la Unidad de Genómica y Bioinformática del Anlis Malbrán, introdujo alguna duda respecto de la severidad del nuevo subtipo. “Ómicron está compuesta por cuatro tipos de linajes. Uno de ellos, BA.2, empezó a crecer rápidamente en algunos países. Hay estudios preliminares que muestran mayor transmisibilidad en convivientes y que podrían indicar mayor severidad, pero es muy reciente todo”, comentó la especialista.

El argentino en quien se detectó el primer contagio es un hombre de 62 años residente en la ciudad de Buenos Aires. “El paciente cursó la enfermedad de manera leve en todo momento y fue seguido de manera ambulatoria”, informó el Ministerio de Salud de la Nación.

Detección

La subvariante, como se dijo, fue apodada como “ómicron sigilosa” porque puede no ser detectada en los tests. No obstante, la opinión de los expertos es variada. Cámera señaló que “es un poco más difícil de detectar para los métodos tradicionales, hay que hacer algún estudio más”. En la misma línea, el médico infectólogo Eduardo López dijo: “Es un poco más difícil de detectar, porque no la detectan las pruebas de antígenos, como los autotests”.

Sin embargo, Teijeiro contrapuso: “No está demostrado que la ómicron BA.2 escape a los tests PCR o antígenos. En Europa lo detectan con tests comunes”. Por su parte, Campos remarcó que “esta subvariante no escapa al diagnóstico. Si una persona está contagiada, un test PCR la va a diagnosticar positivo. Lo que confunde es que en Reino Unido el tipo de screening que utilizaban no detectaba esta variante como tal, sino que se la confundía con otras”.

“Existen dos tipos de tests: de antígenos, que son de baja sensibilidad y detectan entre un 50% y un 60% de los pacientes positivos, y PCR. Acá en la Argentina, todos los tests PCR detectan la infección. Hay que estudiar cómo funciona esta subvariante en pruebas de antígenos”, recordó Geffner.

Fuentes del Anlis Malbrán comentaron: “Aún tenemos que analizar el escape a la detección. En un principio, de la BA.1 también se decía que escapaba y no fue así “.

Los especialistas destacan que, ante la aparición de síntomas respiratorios, las personas deben asumir que es Covid y seguir los protocolos Pixabay

“Lo más preocupante es que se enlentezca la curva descendente de contagios, la gran versatilidad del virus y la falta de vacunas en un continente como África, en donde surgió la variante ómicron”, precisó Geffner, y añadió un punto importante: “No está claro si una persona contagiada con BA.1 está inmunizada contra BA.2″.

Teijeiro opinó: “No hay que preocuparnos más de lo que nos venimos preocupando hasta ahora. Todavía estamos en una pandemia y queremos que el Covid sea un virus de circulación y no de riesgo”. López también se mostró optimista: “En países con alta vacunación, mi impresión es que no se va a generar una nueva ola”. Cámera mantuvo la misma postura: “Yo no me preocuparía. Esta subvariante viene a mucha velocidad, pero no creo que enlentezca la curva descendente”.

Fuentes del Anlis Malbrán recordaron que, según la Organización Mundial de la Salud, esta todavía no es una subvariante de preocupación. Es dominante en Dinamarca, por eso se la vigila de cerca. En la Argentina, ómicron predomina en el 89% de las muestras analizadas, pero con presencia mayoritaria de BA.1. La sigue delta en el 10% de los casos.

Presentación

Así como a Leandro le indicaron que podía tratarse de una gripe, muchas personas sienten incertidumbre ante cuadros clínicos inciertos. “Las enfermedades respiratorias tienen muchas cosas en común con el Covid. En pacientes que presentan pocos síntomas, puede tratarse de varios cuadros respiratorios”, aclaró Teijeiro.

Ante la duda, Campos indicó: “Si se tienen síntomas, hay que pensar automáticamente que se tiene Covid y seguir los protocolos establecidos”.

“En este momento toda persona que se sienta engripada debe asumir que tiene ómicron y aislarse. Es un virus depredador dominante. Aplasta a todo el resto de los virus”, señaló Cámera. Y Geffner agregó: “Ómicron es muy difícil de diferenciar de una gripe, pero como circula mucho más que una influenza, ante la presencia de síntomas hay que asumir que es Covid y aislarse”.

El Ministerio de Salud de la Nación recordó que “ómicron fue reportada por primera vez el 11 de noviembre de 2021 en Botsuana. Apenas dos semanas después, el 26 de noviembre de 2021, la OMS designó la variante B.1.1.529 como una variante de preocupación. Incluye cuatro sublinajes Pangolin: B.1.1.529, BA.1, BA.2 y BA.3″.