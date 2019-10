Sigue nevando en Bariloche y la temporada es récord

Los turistas siguen disfrutando de la nieve Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Martínez

SAN CARLOS DE BARILOCHE .- La primavera y los días de sol todavía escasean en la región sur del país, donde esta semana hubo nuevas nevadas que pintaron de blanco totalmente la ciudad. En la cumbre de Cerro Catedral aún se registra casi un metro de nieve acumulada, y se sigue disfrutando de la práctica del esquí y el snowboard hasta el próximo 14 de octubre. La temporada invernal, que este 2019 fue récord con más de 200 mil visitantes y picos de ocupación del 95 por ciento, aún parece no querer despedirse. Para el fin de semana se esperan nuevas precipitaciones y temperaturas por debajo de los 0 grados.

"Todavía tenemos mucha gente disfrutando y aprendiendo en el Play Park de la Base, donde hoy cumplimos 95 días de operación consecutiva, algo histórico para el cerro, esto tiene que ver con la cantidad de nieve natural que hubo esta temporada así como con las condiciones de temperatura y humedad que nos permitieron seguir fabricando hasta ahora con nuestros cañones de nieve artificial", dijo a La Nación Belén Jonsson, responsable de la Comunicación Institucional de Catedral Alta Patagonia, a cargo de la concesión de los medios de elevación.

Por las buenas condiciones de nieve en la montaña, la empresa extendió la temporada de esquí y snowboard hasta el próximo 14 de octubre en la ladera Sur. Allí operan la telecabina Amancay desde la Base, con acceso también para peatones, y las telesillas Diente de Caballo y Del Bosque. Además, en el Play Park de la Base hay diferentes medios de elevación para quienes toman sus primeras clases.

Snowboard y esquí en el Catedral Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Martínez

Luego de dos días de tormenta y nevadas que llegaron a cubrir toda la ciudad y los alrededores, hoy la jornada fue de sol radiante pero con muy bajas temperaturas y en la cumbre del cerro, a unos 2 mil metros de altura, llegó a -8° C. Según el pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC), se esperan jornadas frías con temperaturas que no superarán los 10° C, y para el domingo se estima que podrían volver las nevadas.

Turismo récord

Según los datos registrados por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia de Río Negro, durante esta temporada invernal San Carlos de Bariloche tuvo el mayor impacto económico de su historia con una inyección de más de $5 mil millones, además de haberse convertido en el destino que recibió mayor cantidad de vuelos a nivel nacional, con jornadas de hasta 41 vuelos diarios.

"Van cuatro años consecutivos en los que la actividad turística crece en la ciudad, esta 2019 tuvimos la mejor temporada de los últimos ocho años con un 20% más de visitantes que en 2018 y un 42% más de brasileros que el año pasado", aseguró a La Nación Gastón Burlón, Secretario de Turismo local. En los meses de temporada media y alta, la ciudad recibió alrededor de 213 mil turistas, de los cuales 60 mil vinieron desde Brasil, generando una ocupación hotelera promedio del 83% con picos de hasta 95%.

Los más chicos aprenden a esquiar Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Martínez

"Esta última nevada nos ayudó incluso a estirar un poco más los días de temporada de esquí en el Cerro Catedral", señaló el funcionario local. Y destacó: "Somos el destino del interior del país con mayor conectividad aérea, y creemos firmemente en el gran trabajo de promoción que se hace tanto en la Argentina como en los distintos mercados prioritarios y potenciales, así logramos seguir creciendo año a año".

Cabe destacar que en durante las primeras nevadas intensas de esta temporada durante el mes de julio, la Ruta Nacional 40 que une esta ciudad con Villa La Angostura, permaneció cerrada por más de 20 días, lo que generó una gran pérdida de turismo para la localidad neuquina, que conexión área a través de San Carlos de Bariloche. Seguramente un porcentaje de ese turismo repercutió de manera positiva en otros destinos de nieve cercanos.