Siguen graves tres heridos arrollados por el colectivo fuera de control que mató a una joven en Mar del Plata

MAR DEL PLATA.- Continúan con cuadros graves y bajo cuidados intensivos tres de las seis víctimas internadas luego de ser arrolladas por un ómnibus fuera de control, en un hecho ocurrido hace una semana en inmediaciones de la rambla del Complejo Casino, donde murió una joven de 18 años.

Una de las pacientes con estado más delicado, de 56 años y oriunda de Berazategui, fue trasladada en las últimas horas en un vuelo sanitario al Hospital Italiano de San Justo a partir de gestiones de IOMA, la obra social que le brinda cobertura.

Fuentes del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), al que habían sido derivados los seis lesionados, confirmaron que los tres casos de mayor gravedad permanecen estables. En esa Unidad de Terapia Intensiva continúan internados un joven de 19 años, que fue operado por una hemorragia intracraneal y presenta fracturas en una pierna y complicaciones pulmonares, y una mujer de 42 con politraumatismos y fracturas. Otras dos mujeres y un adolescente de 15 años evolucionan favorablemente en sala común.

El siniestro vial fue protagonizado por un ómnibus de la línea 532 conducido por un chofer de 30 años. Según declaró ante el fiscal Germán Vera Tapia, se habría producido una falla en el sistema de dirección justo antes de ingresar a la dársena de colectivos paralela a Boulevard Peralta Ramos, a metros del skatepark de la rambla. Está imputado por homicidio culposo y lesiones culposas y, tras la indagatoria, quedó en libertad.

La única víctima fatal fue Guadalupe Merlos, de 18 años. Fue una de las primeras atropelladas por el interno 173, apenas salió de la calzada y avanzó sobre la plataforma peatonal. Junto a ella estaba su novio, Julián Gómez, de 15 años, que sufrió lesiones graves en el rostro y la fractura de un brazo.

Su caso tomó mayor trascendencia cuando, al recuperar la lucidez mientras permanecía internado, contó que fue asistido por un desconocido. Recordó que le entregó su teléfono celular, lo desbloqueó y le pidió que llamara a un familiar para avisar lo que había ocurrido. Luego escapó con el equipo. También denunció el faltante de sus zapatillas.

Familiares del menor difundieron el caso en redes sociales, incluso con imágenes del sospechoso. Se abrió una investigación por hurto calamitoso, a cargo del fiscal Carlos Russo. El sábado hubo un primer avance con el secuestro del teléfono, rastreado de manera satelital. Lo tenía una pareja que intentaba venderlo por $150.000. Policías se contactaron con presunto interés de compra y los detuvieron.

A partir de ese procedimiento se avanzó hacia el presunto autor del robo del teléfono. Este domingo se realizó un allanamiento y fue detenido un sospechoso de 23 años. En su domicilio se secuestraron prendas coincidentes con las que vestía el día del hecho, según imágenes difundidas y aportes de testigos.

En cuanto a la investigación del siniestro vial, a las declaraciones del chofer y testigos —que coinciden en la hipótesis de un hecho accidental— se sumó el viernes el peritaje mecánico realizado sobre el ómnibus en un predio municipal.

De ese informe se esperan precisiones sobre un posible desperfecto en el sistema de dirección, que habría dejado al conductor sin control de la unidad. “El volante giraba loco”, declaró en sede judicial.

El fiscal también confirmó que hay registros de cámaras de seguridad que muestran al vehículo circulando a velocidad normal, por debajo del máximo permitido, y respetando semáforos. Pasajeros coincidieron en que escucharon un ruido segundos antes de que el ómnibus se desviara y avanzara sobre las paradas.

El representante legal de la familia de la víctima fatal pidió suspender el peritaje mecánico por no contar aún con perito de parte. La Justicia habilitó luego su realización con participación de especialistas designados, con el ómnibus secuestrado.

Además, el fiscal solicitó una pericia accidentológica para reconstruir la dinámica del hecho, con análisis de recorrido, velocidad y momento del impacto. Esa medida se realizaría esta semana, también con intervención de peritos de parte.