Soleado, con pocas nubes y una máxima de 30° C: así estará el clima este sábado, según el último informe del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado se presentará como uno de los días más agradables del fin de semana en el AMBA, con condiciones estables y sin probabilidades de lluvia.

De acuerdo con el último reporte, se espera una jornada marcada por el cielo completamente despejado desde la madrugada hasta la noche, con una temperatura mínima de 19°C y una máxima que alcanzará los 30°C.

Además, el viento se mantendrá moderado, con ráfagas de hasta 22 kilómetros por hora, lo que aportará algo de alivio durante las horas de mayor calor.

Pronostico del tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Cómo estará el pronóstico el domingo

El domingo continuará con temperaturas elevadas. El SMN prevé una mínima de 22°C y una máxima de 31°C.

Durante la madrugada y el mediodía, el tiempo se mantendrá soleado y despejado, mientras que hacia el final de la tarde podrían aparecer algunas nubes, que se extenderán también durante la noche.

Cómo comenzará la semana

El inicio de la semana llegará con un cambio en el cielo, aunque sin un descenso significativo de las marcas térmicas. El lunes tendrá una mínima de 22°C y una máxima de 31°C, con nubosidad desde las primeras horas y un aumento de la cobertura hacia la tarde y la noche.

El martes, en tanto, se prevé una mínima de 23°C y una máxima de 32°C, con un escenario de nubes y sol alternados durante toda la jornada.