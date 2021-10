Sputnik V. Por qué solo el 40% de los mendocinos aceptó combinar la vacuna rusa con otras marcas

MENDOZA.- La campaña de vacunación contra el coronavirus en Mendoza está teniendo un freno inesperado en la población que recibió la primera dosis de Sputnik V y ante el faltante del segundo componente, que llega a cuentagotas. Hay un 60% que rechaza completar el esquema con una vacuna de otra marca, principalmente Moderna, según pudo saber LA NACIÓN.

Desde agosto pasado, cuando empezó a ofrecerse la opción de combinar vacunas, unos 110.000 mendocinos aceptaron una segunda aplicación de otro producto. Pero aún quedan unos 180.000 sin tomar una decisión, con las expectativas puestas en el arribo del segundo componente ruso, más allá de la recomendación oficial de poder avanzar con la inmunización combinada dado la llegada de la variante delta del coronavirus.

“Tenemos un promedio cercano a los 180.000 mendocinos que recibieron primera dosis de Sputnik que restan completar esquemas. Hay un número que no es tan lineal, porque hay un movimiento fluctuante, así como arribos y colocaciones, tanto de componentes dos como de combinación, pero es una cifra aproximada de los que faltan vacunarse por completo”, indicaron a LA NACIÓN desde el Ministerio de Salud de Mendoza.

Así, solo el 40% de los vacunados con el primer componente de Sputnik V, que en su mayoría son adultos mayores, optó por la intercambiabilidad de vacunas.

Mientras tanto, el gobierno provincial aguarda el arribo de segundos componentes del producto desarrollado en Rusia. A mediados de septiembre, se anunció el arribo de 33.000 dosis, pero solo llegaron sueros de Pfizer y CanSino para otros grupos. Esas dosis de Sputnik V integraban el cargamento en cuarentena en uno de los centros de los operadores logísticos en Buenos Aires que finalmente fue devuelto a Moscú. El gobierno nacional también había informado una semana antes el envío a Mendoza de más de 20.000 segundas dosis de Sputnik V. Recién el viernes pasado, desde la Casa Rosada, anticiparon que en los próximos días se distribuirán más de un millón de unidades.

Pfizer sí, Moderna no

Entre los mendocinos que esperan por su segunda dosis, hay quienes reclaman en los vacunatorios completar el esquema con una dosis de Pfizer, no Moderna, pero el Ministerio de Salud provincial no recomienda esa opción con una marca que se destinó para menores.

“Desconozco por qué Pfizer no se aplica a adultos mayores”, se limitó a decir una fuente del Ministerio de Salud local que sigue de cerca el plan de vacunación.

Andrea vive en la comuna de Guaymallén y lleva tres meses a la espera de la segunda dosis de la marca rusa. “Ha sido todo vergonzoso con la Sputnik V y estoy muy molesta, sobre todo porque siento que el gobierno nacional jugó con nuestra salud por cuestiones de geopolítica -sostuvo en diálogo con LA NACIÓN-. Siendo mayor de 50 años y con una enfermedad preexistente, me dieron el primer componente, aunque deberíamos haber sido los primeros vacunados con Pfizer. Pero está claro que las dejaron para el final y, ahora, compran millones a Estados Unidos.”

Muchos mendocinas siguen esperando completar el esquema de vacunación contra el Covid con el segundo componente de Sputnik V Marcelo Aguilar - LA NACI"N

Su médico, según contó, le sugirió no combinar Sputnik con Moderna ni con AstraZeneca. “Me pide esperar para completar con el mismo laboratorio -aclara-. Pero si no llegan, voy a ir a vacunarme con cualquiera de las que hay.”

Verónica, vecina de la ciudad de Mendoza, se cansó de esperar y tomó la decisión de completar el esquema con otra vacuna, a pesar de que su médico se lo desaconsejó. “Todos tenían dudas, me la pasé consultando a médicos y varios me dijeron que no mezclara para evitar algún tipo de consecuencia. Finalmente, me asusté con lo que podía pasar con delta y decidí combinar con Moderna”, contó la mujer.

Por su parte, Mónica, que también vive en la capital provincial, relató que sus médicos le prohibieron combinar y que, más allá de que los plazos se vencieron un par de días, tuvo suerte de que le llegara la segunda dosis de Sputnik V. “En mi caso me pude dar las dos porque decidí esperar; me decían que no mezclara, que aguantara un poquito más. Eso sí, hay gente que quiere las dos iguales y, contra eso, no podés porque la vacunación no es obligatoria”, señaló.

Desde que comenzó el plan de inoculación, Mendoza recibió unas 550.000 unidades de Sputnik V: 425.000 del primer componente y 125.000 del segundo. La Casa Rosada informó que distribuirá esta semana 1.004.500 dosis de segundas dosis, de las que 43.875 irán con destino a Mendoza.