SUBE Digital ya se puede usar en el subte: cómo pagar con el celular sin tarjeta física

La tarjeta SUBE Digital comenzó a funcionar desde hoy como una nueva opción de pago para los usuarios del subte en la ciudad de Buenos Aires. A través de la tecnología NFC (Near Field Communication), los pasajeros podrán abonar su boleto acercando su celular al lector del molinete, sin necesidad de utilizar la tarjeta física. La herramienta está disponible para dispositivos con sistema operativo Android 8 o superior y busca agilizar el acceso al transporte público con una alternativa digital.

El nuevo método de pago busca modernizar el sistema de transporte y brindar mayor comodidad a los pasajeros. A diferencia de la tarjeta plástica tradicional, la SUBE Digital permite la carga y acreditación de saldo de manera completamente virtual, eliminando la necesidad de acercarse a una terminal para validar la recarga. “La versión digital es un paso más en la digitalización del transporte público y en la simplificación del acceso a los medios de pago”, explicaron desde Nación Servicios a LA NACION.

El funcionamiento de la SUBE Digital en el subte mantiene los mismos beneficios de la versión física, incluyendo los descuentos del sistema de tarifa integrada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Aquellos que combinen su viaje con colectivos recibirán un descuento del 50% en el segundo viaje y del 75% a partir del tercero. Además, se respetará la tarifa escalonada, que reduce el valor del boleto cuando se superan los 20, 30 o 40 viajes mensuales.

Para utilizar la tarjeta SUBE Digital, los usuarios deben descargar la aplicación oficial de SUBE, registrarse con su DNI y una foto, y activar la funcionalidad en la plataforma. Quienes ya cuenten con la app solo necesitan actualizarla y seguir los pasos para habilitar la versión digital. Una vez activada, basta con acercar el teléfono al lector del molinete para abonar el pasaje.

¿Como acceder a tu sube digital?

Desde diciembre de 2024, el subte ya permitía pagar con tarjetas de crédito y débito mediante tecnología NFC. Sin embargo, hasta hoy, la única opción de la SUBE en el subte era la tarjeta física. “El objetivo es seguir sumando opciones para los pasajeros, facilitando el acceso al transporte sin depender de un solo método de pago”, señalaron desde Nación Servicios.

A pesar de su incorporación en el sistema de transporte, la tarjeta digital no reemplaza a la física. Ambas versiones funcionan de manera independiente, por lo que no es necesario contar con la tarjeta plástica para usar la digital. No obstante, los pasajeros deberán elegir en cuál de las dos aplicar los beneficios de la tarifa escalonada, ya que no podrán usarse simultáneamente en ambas versiones.

En términos de seguridad, SUBE Digital ofrece una ventaja importante: el saldo no queda almacenado en el dispositivo del usuario, sino en los servidores de Nación Servicios. Esto significa que, en caso de pérdida o robo del celular, el usuario podrá recuperar su saldo reinstalando la aplicación en otro equipo y accediendo a su cuenta.

El uso de la SUBE Digital también se extenderá a los trenes del AMBA en el futuro, según informaron desde Nación Servicios a este medio. Aunque aún no hay una fecha confirmada, el plan es que el nuevo sistema esté disponible en todas las líneas ferroviarias que operan bajo la jurisdicción nacional.

Desde su habilitación en los colectivos en septiembre de 2024, la versión digital ha ganado aceptación entre los usuarios. Muchos destacaron la facilidad de poder recargar saldo desde el celular sin necesidad de validarlo en una terminal. Con su llegada al subte, se espera que la adopción de este método de pago siga creciendo y que cada vez más pasajeros opten por la alternativa digital.

Con esta nueva función, Buenos Aires sigue avanzando en la digitalización del transporte público, adaptándose a las nuevas tendencias de pago sin contacto.

