La empresa Subterráneos de Buenos Aires anunció que se concluyeron las tareas de reacondicionamiento en un sector clave del transporte porteño. Las cuadrillas de trabajo terminaron la puesta en valor de las instalaciones en la estación Agüero de la Línea D para restituir el flujo de pasajeros. El anuncio integra un programa de mejoras estructurales que busca optimizar la seguridad y visibilidad en los traslados diarios.

Subtes: confirmaron cuándo reabrirán la estación Agüero

La terminal de la Línea D abrirá sus puertas al público este lunes 9 de febrero . Los responsables del área de transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fijaron esta fecha tras la finalización de las obras de renovación profunda.

El Plan de Renovación Integral de Estaciones alcanzó la cifra de quince paradas intervenidas Rodrigo Nespolo

El cierre temporal permitió la ejecución de tareas técnicas que buscan elevar la calidad de la infraestructura existente. El objetivo del proyecto reside en mejorar la experiencia de viaje de los miles de usuarios que transitan por este punto de la red de Subte.

Cuáles fueron las obras de infraestructura realizadas

El personal técnico ejecutó un esquema de mantenimiento que abarcó aspectos críticos de la edificación subterránea. La prioridad del despliegue se centró en los trabajos de impermeabilización. Las cuadrillas realizaron tareas de inyección y trataron las juntas con productos químicos para evitar el ingreso de agua. Los operarios también colocaron un revestimiento de metal para prevenir nuevas filtraciones en los muros.

La visibilidad dentro del recinto también recibió mejoras: el equipo instaló nuevas luminarias led que ofrecen una luz más clara y eficiente. El suelo de la estación es completamente nuevo, ya que el plan incluyó un recambio total de los pisos.

El recinto subterráneo cuenta con un sistema de iluminación renovado mediante tecnología led Rodrigo Nespolo

Los pasajeros encontrarán también una renovación integral de la señalética informativa. El mobiliario de los andenes cambió por completo. La estación ahora cuenta con bancos nuevos, cestos de residuos y apoyos isquiáticos para mayor comodidad durante la espera de las formaciones.

Qué sectores de la estación recibieron mejoras

La intervención alcanzó todos los espacios de circulación de la terminal. Las obras contemplaron los accesos desde la superficie, las galerías de escaleras y los andenes. El proyecto incluyó el mantenimiento tanto de las escaleras pedestres como de las mecánicas.

Estas acciones apuntan a garantizar un movimiento más fluido de las personas por el interior del edificio. El comunicado oficial indicó: “el proyecto apunta a transformar la estación en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación”.

Las tareas de mantenimiento alcanzaron los accesos y las galerías de las escaleras mecánicas METRO DE BUENOS AIRES - METRO DE BUENOS AIRES

Cómo fue la restauración de los murales

La preservación del patrimonio histórico ocupó un lugar relevante durante las reformas: dos murales situados en la zona de andenes atravesaron un proceso de restauración a fondo. Un equipo de restauradores profesionales tuvo a su cargo esta tarea delicada.

Los especialistas trabajaron para recuperar la integridad de las piezas artísticas que sufrieron el desgaste del tiempo. Esta labor permite que los usuarios disfruten de las obras de arte en un entorno renovado y seguro.

El Plan de Renovación Integral de Estaciones alcanzó las 15 paradas ya renovadas bajo este esquema. En la Línea A, las mejoras terminaron en Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro. La Línea B presenta estaciones modernizadas en Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel. Los usuarios de la Línea C cuentan con la parada San Martín en condiciones óptimas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.