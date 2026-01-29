Estos son los barrios que quedarán “hiperconectados” con esta megaobra en la Ciudad

La línea F de subtes, cuyo inicio de obras está pautado para agosto de este año, permitirá la conexión de distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en un trayecto que va del sur al norte porteño.

Licitan la obra para la línea F de subte

La apertura está pautada para el año 2031, contempla 12 estaciones y un corredor de 9,8 kilómetros que unirá Barracas con Palermo, con enlaces a las líneas A, B, C, D y H.

Los barrios que transformará para siempre la línea F

Este nuevo servicio conectará Barracas con Palermo; pero las formaciones pasarán, además, por debajo de los barrios de Constitución, Monserrat, Recoleta, San Cristóbal y San Nicolás y conectarán la terminal del tren Roca con la estación Pacífico del San Martín.

“La construcción de la Línea F sigue las tendencias de las grandes capitales del mundo. Con un presupuesto de 1350 millones de dólares, será la obra de transporte más importante de los próximos años”, indica el comunicado del gobierno porteño sobre este proyecto y agrega que la línea F “estará equipada con coches cero kilómetro de última tecnología y un sistema de seguridad avanzado”.

El trayecto unirá museos, palacios, edificios emblemáticos y los paisajes metropolitanos en un solo recorrido transversal a la Ciudad.

Dónde empieza y termina el recorrido de la línea F

La cabecera, en Brandsen, estará a pasos de la Plaza Colombia, en el corazón de Barracas, y de la emblemática Iglesia Santa Felicitas, de 150 años de antigüedad y con pasillos secretos en su subsuelo.

En Constitución será la primera combinación con la Línea C y la terminal del tren Roca, que comunica la Ciudad con el sur del conurbano bonaerense. La siguiente estación, Cochabamba, será la conexión con la Línea E.

La línea F pasará por la estación Constitución

En Congreso coincidirá con la Línea A y con el palacio legislativo. En la esquina está la renovada Confitería del Molino y, sobre Avenida de Mayo, el Palacio Barolo.

Más adelante se encontrará con Corrientes, con su clásico movimiento de pizzerías, librerías y teatros, y la combinación con la Línea B.

El trayecto continúa por el Palacio Sarmiento, sede del Ministerio de Educación de la Nación, donde también estará la conexión con la Línea D.

Por Recoleta, el recorrido acercará a los vecinos y turistas al Cementerio y al Centro Cultural del barrio.

En Pueyrredón/Hospital Rivadavia, se encontrará con la Línea H, al lado del gótico edificio de la Facultad de Ingeniería de la UBA.

La penúltima parada será Plaza Italia, uno de los puntos con más movimiento de la Ciudad. Allí, el Ecoparque y el Jardín Botánico ofrecen un gran pulmón al norte porteño. El recorrido finalizará en Pacífico, donde se accederá a la estación Palermo del ferrocarril San Martín.

Actualmente, el sistema de subterráneos de la Ciudad transporta alrededor de 800.000 pasajeros por día. La nueva línea facilitará el desplazamiento norte-sur, descongestionará la Línea C y potenciará el uso de las demás líneas.

Con la incorporación de la línea F se estima un agregado de 300.000 pasajeros que utilicen el servicio de subtes.

El recorrido de la línea F de subtes

Cuáles serán las ventajas para la zona sur

Así como la Línea H transformó Parque Patricios desde su llegada, en 2011, la Línea F puede hacer lo propio con Barracas, un barrio que hace años comenzó una mutación, a partir de la creación del Distrito del Diseño, una iniciativa por la que más de 50 empresas se instalaron en la zona.

Allí también está el Centro Metropolitano de Diseño (CMD) un espacio referente del diseño y la innovación, que promueve y potencia el encuentro entre la comunidad de profesionales y las empresas e instituciones.