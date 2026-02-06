Juegos Olímpicos de Invierno 2026: el riguroso entrenamiento de una esquiadora argentina que participa de la competencia

En comunicación con LN+, Francesca Baruzzi reveló parte de su rutina diaria para representar al país este año; “Cuando corro, agarro una velocidad de más de 100km/h”, reveló
Los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026 comenzarán oficialmente este viernes con la Ceremonia Inaugural que se llevará a cabo desde las 16 (hora argentina).
En el evento, la abanderada argentina será la esquiadora alpina Francesca Baruzzi, quién dialogó con LN+ y reveló todos los detalles sobre su rigurosa preparación.
Cómo es el entrenamiento
“Mi año se divide en dos temporadas”, sostuvo Baruzzi. “De junio a septiembre, entre Argentina y Chile, específicamente entrenamos mucho en cerro Castor, Ushuaia”, especificó la atleta.
“Lo bueno del Castor es que hay una visión muy apuntada a la competencia. Al deporte de alto rendimiento, entonces las pistas están listas para eso”, graficó la representante argentina, y agregó que “cuando corremos, agarramos una velocidad de entre 100 y 140km/h”.
“Además de lo que hacemos en el cerro, nuestro entrenamiento también implica ir al gimnasio. Para ir a esa velocidad, necesitás tener un cuerpo muy estable. Voy seis veces por semana al gimnasio: el trabajo físico es mucho”, remató Baruzzi.
Los JJOO y sus expectativas
“Las expectativas son muchas: tengo muchas ganas de dejar la bandera argentina bien alta”. Con esa frase Baruzzi sintetizó sus aspiraciones. Luego, resaltó: “Estoy muy feliz y orgullosa de presentar al país: de nuestros valores y nuestra resiliencia”.
Consultada sobre sus anhelos en la competencia invernal que arranca este viernes, la esquiadora confesó: “Mi máximo objetivo es lograr un diploma olímpico: entrar dentro de las primeras siete. Pero uno siempre se ilusiona y la medalla sería lo más lindo de todo”.
Una vida en la nieve
En su comunicación con LN+, la deportista de alto rendimiento recibió una invitación: mencionar su recorrido.
“Nací en Bariloche hace 27 años y, antes de caminar, ya andaba por la nieve. Estoy en la montaña desde muy pequeña”, destacó Baruzzi.
Sobre su disciplina, detalló: “El esquí alpino demanda mucho sacrificio. En mi caso no me fui de viaje de egresados, tampoco fui a mi fiesta de graduación, tampoco fui nunca a la facultad y el tiempo que pasé con amigos y la familia fue siempre muy poco".
¿Hace cuánto no vas a la playa?, fue otra de las preguntas que recibió la deportista. “No veo el sol ni la arena hace mucho tiempo. Pero me encanta. Siempre trato de hacerme una semana al año para agarrar un poco de vitamina”, respondió.
Antes de despedirse y en referencia a la poca popularidad del esquí alpino en la Argentina, la atleta se desmarcó. “Que no seamos potencia en este deporte me motiva muchísimo: para demostrar que existimos: que tenemos chances de hacer grandes cosas”, cerró Baruzzi.
