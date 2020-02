Sudáfrica: un babuino tomó a una cría de león y la paseó por los árboles

Un babuino capturó a una cría de león y lo cuidó como propio. Fuente: AP

Como si fuese parte de la manada, un babuino capturó a una cría de león, lo aseó y se paseó por los árboles con él. Esto ocurrió el fin de semana, en el parque nacional de Kruger, en Sudáfrica.

Según informó Kurt Schulz, unos de los encargados del parque, dijo que " en 20 años jamás había visto un comportamiento así", entre estas dos especies.

"El babuino estaba aseando a la cría de león como si fuese un pequeño babuino", detalló Schultz en diálogo con la agencia AP.

"Los babuinos macho están acostumbrados a este tipo de prácticas con sus cachorros, pero el cuidado que le brindó al felino parecía el de una hembra babuina hacia una cría", comentó.

No creo que el pequeño león tenga posibilidades de sobrevivir Kurt Schultz, miembro del Parque Nacional Kruger

Asimismo, explicó que esta tropa de monos se reunió en unas montañas con piedras, donde es sabido que los leones y leopardos esconden a sus cachorros cuando cazan, y es probable que los babuinos lo hayan encontrado ahí.

"Estos animales son muy fuertes, y cuando los encontré, estaban excitados, peleándose por la cría de león. Hay probabilidades de que el león tenga lesiones internas, y también pude observar que mostraba señales de deshidratación", observó Schultz.

"No creo que el pequeño león tenga posibilidades de sobrevivir. El grupo de babuinos es grande y un león adulto no podría rescatar al pequeño", adujo Shultz. Y agregó: "La naturaleza es cruel, la mayoría de las veces, y la supervivencia de un predador joven como lo es este león no es sencilla. El león va a representar una amenaza para los babuinos cuando crezca. Además, he oído que este tipo de mono mata de forma despiadada a las crías de leopardos y de leones".