Frases para Navidad 2025: mensajes navideños e imágenes para compartir en Nochebuena y el 25 de diciembre

Diciembre es un mes que invita a la reunión con los seres queridos, la reflexión y festejo. Navidad trae un clima de celebración: se recuerda el nacimiento de Jesucristo y su importancia en la fe cristiana.

El significado de la estrella de Navidad

Durante estas semanas, muchas personas aprovechan para agasajar a sus seres queridos, compartir una cena en Nochebuena o bien dedicar mensajes de afecto en Navidad.

Los mejores mensajes navideños para compartir

“La Navidad trae cambios de vida inesperados y si nosotros queremos vivir la Navidad debemos abrir el corazón, estar dispuestos a las sorpresas, es decir, a un cambio de vida inesperado”. Papa Francisco .

. “Consideramos la Navidad como el encuentro, el gran encuentro, el encuentro histórico, el encuentro decisivo entre Dios y los hombres. El que tiene fe lo sabe verdaderamente; que se regocije”. Papa Pablo VI .

. “Honraré la Navidad en mi corazón, y trataré de conservarla todo el año”. Charles Dickens .

. “El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, la gloria del Hijo unigénito, que vino del Padre, lleno de gracia y de verdad”. Juan 1:14 .

. “La Navidad es alegría, alegría religiosa, una alegría interior de luz y paz”. Papa Francisco .

. “La Navidad es el espíritu de dar sin tener pensamientos de recibir. Es felicidad porque vemos alegría en las personas. Es olvidarse de sí mismo y encontrar tiempo para otros. Es descartar lo que no tiene sentido y enfatizar los verdaderos valores”. Thomas S. Monson .

. “Un Dios que se hizo tan pequeño solo podía ser misericordia y amor”. Santa Teresita de Lisieux.

La Navidad es buena excusa para enviar mensajes afectivos a los seres queridos

“Navidad, misterio de alegría… De este mismo gozo participa la Iglesia, inundada hoy por la luz del Hijo de Dios: las tinieblas jamás podrán apagarla”. Juan Pablo II .

. “Durante la próxima semana, por favor, intentemos encontrar un momento para hacer una pausa, estar un poco tranquilos e imaginar a la virgen María y San José en su camino a Belén. Imaginen su viaje, sus adversidades, pero también su alegría y entusiasmo al encontrar un lugar (donde quedarse); su preocupación y todo lo demás. Las escenas navideñas pueden ayudarnos mucho con ello. Intentemos experimentar la verdadera Navidad, la Navidad de Jesús”. Papa Francisco .

. “La Navidad es el día que une todos los tiempos”. Alexander Smith .

. “La Navidad no es un momento ni una estación, sino un estado de la mente. Valorar la paz y la generosidad y tener merced es comprender el verdadero significado de Navidad”. Calvin Coolidge .

. “Mi oración por ustedes es que cuando Cristo venga a ustedes en Navidad, encuentre en ustedes un hogar cálido, un amor cálido como el de un corazón lleno de amor, como el de un sencillo pastor que fue el primero en ser elegido para ver a Cristo”. Santa Teresa de Calcuta .

. “Permitidnos, amados hermanos e hijos, tomar de allí la más feliz inspiración para nuestras felicitaciones de Navidad, que Nos place enviar a toda la Santa Iglesia y al mundo entero, con serena y confiada mirada”. Papa Juan XXIII .

. “La Navidad es la temporada para encender el fuego de la hospitalidad en el salón, la llama genial de la caridad en el corazón”. Washington Irving .

. “Jesús es la sonrisa de Dios porque vino a darnos el amor del Padre. Su mensaje fue acogido por María y José que han reconocido en su sonrisa la misericordia de Dios para ellos y para todos aquellos que esperaban al Mesías”. Papa Francisco .

. “El mejor de todos los regalos alrededor de cualquier árbol de Navidad: la presencia de una familia feliz, todos envueltos en unos a otros”. Louisa May Alcott.

Esta Navidad se pueden enviar mensajes alusivos a la fiesta del 24 al 25 de diciembre