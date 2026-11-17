El impacto del fenómeno de El Niño, caracterizado por precipitaciones superiores a los promedios históricos, mantiene en alerta a las autoridades nacionales y provinciales. En este contexto, Santiago Hardie, director de la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad, explicó que el despliegue operativo comenzó en abril, bajo la coordinación de la cartera encabezada por Monteoliva.

El funcionario destacó que, ante la complejidad climática producto del calentamiento en las aguas del Pacífico Ecuatorial, se ha implementado un esquema de trabajo conjunto para mitigar los daños en las áreas vulnerables: “Estamos trabajando desde el mes de abril nosotros con el fenómeno del Niño específicamente lo que es la Cuenca del Plata, porque es donde históricamente el niño, que es un fenómeno planetario, en lo que es nuestro país y en lo que es Sudamérica genera precipitaciones por encima de lo normal”.

“Básicamente lo hacen a cuenta de plata que son las provincias de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos y Provincia de Buenos Aires”, sumó.

Santiago Hardie en LN+

Según precisó el funcionario, el plan de coordinación federal incluyó seis reuniones estratégicas con los gobiernos provinciales para anticipar escenarios, evaluar capacidades y consolidar un comando unificado. “En la Argentina hay un principio de subsidiariedad, porque somos un país federal, las emergencias son jurisdicciones provinciales y nosotros desde el Gobierno Nacional lo que trabajamos es sumarnos al comando operativo provincial de una manera escalonada”, explicó en detalle.

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