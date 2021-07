Susto para Ricardo Iorio: volcó con su camioneta a la salida de un campo

El cantante Ricardo Iorio sufrió un accidente de tránsito este miércoles por la noche, luego de volcar con su camioneta tras perder el control, en la localidad de Villa Ventana, en la provincia de Buenos Aires.

El miércoles por la noche, el exlíder de Almafuerte, la mítica banda argentina de heavy metal y hard rock, volcó la camioneta marca Jeep que conducía.

En la noche del miércoles, el artista protagonizó un espectacular vuelco cuando perdió el control de su camioneta La Brújula 24

Iorio, de 69 años, intentaba salir de un campo cuando equivocó el camino y cayó con su vehículo en una zanja mientras circulaba a baja velocidad a unos 15 metros de la ruta provincial 76, cerca de la localidad de Villa Ventana, ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires.

Según informó el periódico La Brújula 24, el fundador de las bandas V8 y Hermética logró salir por sus propios medios del habitáculo y sin lesiones de gravedad. El propio Iorio llevó tranquilidad a sus fanáticos mediante un mensaje en el que contó las consecuencias del accidente.

El músico llevó tranquilidad a sus fanáticos mediante un mensaje en el que contó las consecuencias del accidente Twitter @iorioricard

“Gracias por los mensajes amigos, estoy bien. Solo me quebré un dedo chiquito de la mano, me va a quedar torcido la c... de la p...”, escribió en su cuenta de Twitter.

Este no es el primer incidente que protagonizó Iorio ya que, en enero de 2018, había sido acusado de golpear y amenazar a un agente en Sierra de la Ventana. Sin embargo, el Juzgado en lo Correccional Nº4 absolvió al músico, hace unas semanas, en la causa en la que estaba procesado por amenazas calificadas.

