Tras la suspensión de la segunda fecha del show de Taylor Swift, reprogramada para el domingo 12 debido a la tormenta eléctrica, las fanáticas de la cantante norteamericana vuelven a copar las inmediaciones del estadio Mâs Monumental de River Plate, a la espera que se abran las puertas para dar comienzo al recital.

Miles de fanáticas comenzaron a llegar desde esta mañana al barrio porteño de Núñez a lo que iba a ser la fecha de cierre de la artista en Buenos Aires. Sin embargo, tras la suspensión de ayer por condiciones climáticas adversas, este sábado se celebra el segundo recital de Swift, mientras que mañana será su despedida.

A diferencia de lo que ocurrió ayer, las swifties transmitían alegría e ilusión por ver a la artista de 33 años. Desde temprano, comenzaron a llegar a las cercanías del Mâs Monumental una caravana de fanáticos luciendo las “pulseras de la amistad”, bajo un sol abrasador.

Sus fanáticos se consideran una verdadera hermandad. Cuando se inició el tour, sus seguidores se organizaron para lucir “friendships bracelets” (“pulseras de la amistad”), nombrados por Swift en el quinto track de su álbum Midnights.

“Make the friendship bracelets take the moment and taste it” (“Armen pulseras de la amistad y disfruten del momento”), entonó Taylor en su canción “You Are On Your Own, Kid”, sin imaginarse que esa frase iba a ser el puntapié de un nuevo ritual: a partir de ese momento sus fans se apropiaron de la frase y comenzaron a confeccionar pulseras de mostacillas con letras o títulos de canciones de la artista para intercambiarlas en señal de amistad.

Para el domingo, fecha del show de despedida, no está anunciado lluvia, aunque hay leves posibilidades de que caigan algunas lloviznas aisladas por la tarde. El show empezaría con el mercurio en unos 24 grados y terminaría con 21 grados.

Reprogramación del show

La segunda fecha de Taylor Swift en el estadio Monumental programada originalmente para este viernes fue pospuesta para el domingo 12 debido a las intensas lluvias que azotan la ciudad de Buenos Aires. La decisión fue confirmada por la productora del recital, DF Entertainment, y fue tomada en conjunto con el equipo de la artista.

“Debido a las condiciones climáticas adversas priorizando la seguridad del público, el show de Taylor Swift, The Eras Tour programado para hoy en River Plate se reprograma para el domingo 12 de noviembre a la misma hora”, anunció esta tarde la productora del evento, DF Entertainment.

Por las lluvias se modificará el horario de apertura de puertas del estadio para el show de Taylor Instagram @dfentertainment

“Todos los tickets para la función del viernes seguirán siendo válidos para el show del domingo”, informaron desde la compañía, tras una jornada de gran expectativa por parte de las fanáticas que desde temprano llegaron a las inmediaciones del Monumental, a pesar de las fuertes lluvias que se desataron a partir de la mañana.

Poco después la propia cantante dejó un mensaje en sus historias de Instagram explicando los motivos de la reprogramación: “Me gusta tocar con la lluvia pero nunca voy a poner en peligro a mis fans, mi equipo o mis artistas. Hemos reprogramado el show de esta noche en Buenos Aires para el domingo debido a que el clima está tan verdaderamente caótico que no sería seguro intentar llevar a cabo este concierto. La buena noticia es que me puedo quedar más tiempo en la Argentina”, publicó.

La decisión llegó a partir de las alertas de nivel amarillo y naranja que emitió el Servicio Meteorológico Nacional por tormentas fuertes para la Ciudad de Buenos Aires y zonas bonaerenses, así como para otras 11 provincias el país.

Swift había dado su primera presentación el jueves ante casi 80 mil personas. La misma artista se sorprendió del fervor de los miles de fanáticos durante el espectáculo. Al final de uno de sus hits, se quedó anonadada escuchando el grito de miles de personas en el estadio Monumental de River Plate y les agradeció con unas emotivas palabras.

