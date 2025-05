Temporal trágico: hallaron otro cuerpo y suman cuatro los muertos en la provincia

El feroz temporal que azotó la provincia el fin de semana pasado causaron la muerte, hasta ahora, de cuatro personas, mientras que un hombre aún sigue desaparecido y alrededor de 1000 personas permanecen evacuadas en centros de refugio. Las inundaciones causadas por la caída de más de cinco veces el promedio mensual de agua en algunas localidades colapsaron rutas, interrumpieron servicios básicos y dejaron zonas enteras bajo el agua.

La cuarta víctima mortal fue confirmada hoy por el director provincial de Defensa Civil, Fabián García, quien en declaraciones a Radio Provincia explicó: “Todo indica que se trata del hombre de 64 años que se arrojó al arroyo Las Piedras, en Bernal Oeste”. Aunque aún resta la confirmación oficial, los rescatistas encontraron el cuerpo durante la mañana en el mismo sector donde se había reportado su desaparición. Con este hallazgo, solo queda una persona buscada activamente en Moreno.

Más de 1000 personas aún están en centros de refugio Marcelo Manera - LA NACION

Uno de los casos más conmocionantes ocurrió en Salto. Allí, el sábado pasado, Antonella Barrios, una joven de 24 años, fue arrastrada por la corriente de un arroyo cuando recorría a caballo un campo junto a su pareja, Pablo Catacata. Barrios fue hallada sin vida ayer, a 2500 metros del lugar. Su cuerpo fue encontrado a unos 500 metros del sitio donde, un día antes, apareció el cadáver de Catacata.

Ambos habían llegado desde Jujuy para desempeñarse como puesteros en un establecimiento rural del Cuartel VIII, en las inmediaciones del límite con Arroyo Dulce. Según relató el intendente de Rojas, Román Bouvier, “eran tres puesteros que salieron a recorrer el campo. Cuando se disponían a cruzar el río interno de la estancia, el caballo se asustó. Antonella cayó primero, y el animal aparentemente cayó encima de ella”. Aunque los dos hombres lograron llegar a la orilla, Pablo regresó al agua para intentar salvar a su pareja, pero fue arrastrado por la corriente y desapareció.

La primera víctima mortal del temporal fue Diego Uriburu, un hombre de 71 años que fue hallado sin vida sobre la ruta 41, en San Antonio de Areco, una de las zonas más golpeadas por las precipitaciones.

“Estamos atravesando una situación muy extrema en casi 7000 kilómetros cuadrados, prácticamente un cuarto de la provincia”, explicó Fabián García el domingo pasado. Y agregó: “Es un desastre técnico. La vida cotidiana está interrumpida: no hay clases, ni transporte, ni energía eléctrica en varias zonas. Las familias evacuadas no saben cuándo podrán volver, y en algunos casos, no tienen siquiera un hogar al que regresar”.

En total, más de 1500 personas fueron evacuadas desde el inicio del temporal, aunque actualmente quedan alrededor de 1000 en centros municipales. A ese número deben sumarse aquellas que se autoevacuaron y se alojan en casas de familiares o vecinos.

El norte de la provincia fue la región más castigada. En el municipio de Zárate, por ejemplo, se registraron más de 445 milímetros de agua caída, cuando el promedio habitual para todo mayo ronda los 80. “No hay registro ni esquema para estar preparados ante una lluvia así. Zárate nunca vivió algo parecido”, señaló el intendente Marcelo Matzkin en diálogo con Radio AM 530. A pesar de que algunas familias comenzaron a regresar, el panorama es desolador. “Entre comillas se puede decir que vuelven a sus hogares, porque lo que les quedó es desastroso. Algunas no tienen siquiera una estructura donde refugiarse”, lamentó.