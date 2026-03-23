La línea de cruceros que canceló sus viajes en EE.UU. y planea trasladarse a Nueva York

Carnival Cruise Lines fue noticia en los últimos días debido a la suspensión de viajes en Estados Unidos provocados por “cambios en los planes de itinerario“. Un barco involucrado pronto abandonará su base actual en Long Beach, California, para trasladarse posteriormente a la ciudad de Nueva York en verano. La medida forma parte de una estrategia de reestructuración de la empresa.

Por qué la línea de cruceros suspende decenas de viajes en EE.UU.

En el comienzo de 2026, la empresa Carnival Cruise Lines fue noticia por suspender varios de sus viajes programados para este año. Recientemente, canceló 11 itineararios a bordo de su barco Carnival Firenze, todos programados para zarpar entre el 12 de octubre y el 16 de noviembre de 2026.

El barco Firenze de la línea de cruceros de Carnival Cruises Lines se trasladará a Nueva York en 2027 Carnival Cruises Lines

Según la compañía, esto se debe a una reestructuración de su estrategia de despliegue. En un comunicado compartido con Fox News, atribuyeron la cancelación repentina a “cambios en los planes de itinerario”. Además, indicaron que una de las embarcaciones de su flota, el Firenze, está a punto de ser reubicada.

El cronograma de la empresa establece que este barco abandonará su base actual en Long Beach, California y se dirigirá a Miami, Florida, a principios de 2027. Luego, se trasladará definitivamente a la Gran Manzana en verano.

El Firenze, motivo de la controversia, debutó en abril de 2024. Es conocido entre los pasajeros por sus viajes al “estilo italiano divertido”, basados en la ciudad de Florencia. Tiene capacidad para unos 4126 pasajeros en ocupación doble, con un límite máximo de entre 5245 y 5260 viajeros.

Según el sitio web de la compañía, destaca por contar con una decoración y una oferta gastronómica de inspiración italiana.

Alternativas para los pasajeros que reservaron con la línea de cruceros que suspende decenas de viajes

Los directivos de la empresa indicaron en el texto que tanto los pasajeros que tenían reservas para los cruceros afectados como sus agentes de viajes “han sido notificados directamente”.

En la fecha afectada, el Firenze tenía previsto realizar viajes de tres y cuatro noches con salida desde Long Beach. “Pedimos disculpas a los huéspedes afectados y les ofrecemos la opción de reprogramar su viaje”, expresaron desde la compañía.

La línea de cruceros en EE.UU. mostró el interior de una de sus embarcaciones

En esa línea, agregaron que el personal ya “está trabajando en estrecha colaboración con los pasajeros que ya tienen reserva para encontrarles un viaje similar”. En caso de que estas personas decidan cambiar el itinerario, recibirán un reembolso completo.

Si deciden continuar con su plan de viaje, tienen la opción de reservar un crucero comparable en alojamientos similares, además de recibir un crédito a bordo. “Los huéspedes que opten por no reprogramar su viaje recibirán un reembolso completo del precio del crucero y de cualquier artículo comprado con antelación, que se abonará mediante la forma de pago original”, explicó la empresa.

Cuáles son los planes de la línea de cruceros que suspende decenas de viajes en EE.UU.

El traslado del buque Firenze a Nueva York está motivado por los planes de la compañía de reforzar su presencia en la costa este. Como parte de la estrategia que lleva adelante, incorporará nuevos itinerarios desde Miami, Port Canaveral y Nueva York. El propósito es poner barcos en los mercados con mayor demanda, especialmente el Caribe y el noreste del país.

La mudanza de la embarcación Firenze a Nueva York se debe a que la empresa de cruceros apunta a aumentar su presencia en mercados de alta demanda Carnival Cruises Lines

Junto con esta acción, ampliará su flota con varias generaciones de barcos que estarán diseñados para transportar hasta cerca de 8000 pasajeros, según proyecciones de la compañía: