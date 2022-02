The Lancet publicó el trabajo de un grupo de investigación argentino sobre detección temprana del cáncer

La revista The Lancet, en su versión regional para las Américas, publicó hoy los resultados del estudio la Aplicación de Tecnologías de la Comunicación y la Información (ATICA), que llevá delante un grupo de investigadoras argentinas. El trabajo tuvo como objetivo aumentar el acceso al Papanicolaou (Pap de triage) de las mujeres a través de una autotoma del Test de VPH positiva. Los resultados arrojaron un aumento del 30% para las mujeres que recibieron la intervención.

“Hay muchas barreras de acceso para que las mujeres puedan ir a testearse, y con esto aportamos una herramienta que está comprobada que es útil para la detección e intervención temprana del cáncer cervicouterino”, dijo a LA NACION Silvina Arrossi, que encabeza el Arrossi Lab, un equipo interdisciplinario de profesionales de distintas formaciones académicas, responsables de llevar a cabo el proyecto.

La investigadora ya había sido reconocida por su proyecto demostración Jujuy, y de nuevo en 2017 por el proyecto EMA, pionero del cambio global en la forma de diagnosticar VPH y reconocido por la OMS. Los resultados demostraron que era posible que las mujeres se autorealicen una toma de un test de HPV. Esto cual significó que, para muchas mujeres, ya no fuera necesario acercarse a un centro de salud para ser testeadas.

“Concurrir a una consulta ginecológica puede ser un problema, ya sea porque no tienen tiempo para hacer fila desde las 5 de la mañana, por pudor, o por una situación de violencia en la cual no les permiten ser revisadas por un profesional”, analiza Arrossi.

Su último trabajo fue realizado en la provincia de Jujuy, e involucró a más de 5000 mujeres y 200 agentes sanitarios. Se realizó con el subsidio otorgado por la beca “R01”, la más importante que otorga el National Cancer Institute of the National Institute of Health de los Estados Unidos, y contó con la colaboración de la Universidad de Harvard de los Estados Unidos, la Universidad Deakin, de Australia y el ministerio de Salud de la provincia de Jujuy.

El estudio anterior había logrado que las mujeres se hicieran un autotest, al conseguir que los agentes sanitarios se lo acercaran a la casa. El problema luego fue que muchas de las mujeres que recibían un resultado de VPH positivo, no concurrían al hospital para hacerse un Pap de triage. En esta ocasión, lo que hicieron fue automatizar un sistema que envía mensajes de texto a esas mujeres, una vez por semana durante cuatro semanas, o hasta que concurrieran a la consulta. “El estudio ATICA demostró que enviar mensajes de texto es una herramienta efectiva, barata y de fácil implementación para la detección del cáncer”, explica Arrossi.

“Ahora estamos trabajando con el Instituto Nacional del Cáncer de Argentina, porque vamos a implementar el sistema en todas las jurisdicciones donde re realiza la autotoma. Queremos mejorar la política pública”, celebra la investigadora.