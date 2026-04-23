Apagón meteorológico: qué actividades serán afectadas por la protesta del Servicio Meteorológico Nacional

Este 24 de abril los delegados gremiales del Servicio Meteorológico Nacional informaron una jornada de protesta que paraliza la difusión de información climática en todo el territorio argentino. Este Apagón meteorológico surge ante el reclamo por la desvinculación de al menos 140 personas de la planta estatal del organismo.

La interrupción de los servicios técnicos afecta la operatividad de sectores estratégicos que dependen de los pronósticos oficiales para su funcionamiento diario, ya que el personal del ente técnico suspende la actualización de datos esenciales para la seguridad civil y el transporte comercial.

El cese de la difusión de información climática inicia a las cinco de la mañana y finaliza a las 12 del mediodía, un intervalo de siete horas donde los canales de comunicación habituales del ente no publican datos ni actualizaciones. La suspensión total alcanza a la información oficial sobre el estado del tiempo y las advertencias climáticas.

Apagon meteorologico

Silvina, empleada del área de sistemas del organismo, brindó detalles en un móvil de LN+ el 11 de abril, sobre el alcance de la protesta en las terminales aéreas. Según la trabajadora, la medida afectará absolutamente a todos los vuelos comerciales, domésticos e internacionales, ya que la falta de registros meteorológicos actualizados impide el desarrollo normal de la actividad en los aeropuertos.

“Sin nuestros pronósticos aeronáuticos, sin el trabajo de nuestros observadores, un plan de vuelo no puede ser seguro y por lo tanto se van a cortar todos los servicios aeronáuticos, salvo obviamente aquellos que requieran salvar alguna vida”, explicó a LN+.

Los servicios afectados por la protesta del SMN

La seguridad de la navegación aérea depende de los informes técnicos constantes que genera el organismo, es por ello que los aeropuertos de la Argentina enfrentan una situación de parálisis operativa durante la mañana del viernes. Se espera que las terminales no operen entre las cinco de la mañana y el mediodía, con la excepción única para vuelos sanitarios y humanitarios.

Los trabajadores del SMN explicaron su protesta en Instagram: “Sin meteorología no hay vuelos” y agregaron:“ajustes, despidos y precarización ponen en riesgo la aviación”

El apagón informático elimina el acceso a la actualización de pronósticos y alertas tempranas en tiempo real, por lo tanto no habrá atención ni se brindarán servicios al agro, transporte, usuarios, energía ni barcos.

El motivo del reclamo de los empleados

El conflicto surge por la aplicación de un plan de modernización que exige el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. En este marco, el director del organismo, Antonio José Mauad, entregó la lista de empleados civiles para su desvinculación tras el pedido de la cartera que dirige Federico Sturzenegger.

Fuentes vinculadas con el proceso de achicamiento señalaron a LA NACION:“Se elaboró una lista de 140 personas que van a ser desvinculadas del organismo. El Ministerio de Defensa está cumpliendo un pedido del Ministerio de Desregulación”