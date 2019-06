Gino vive con sus abuelos porque su padre lo abandonó al nacer Crédito: El Doce

12 de junio de 2019 • 16:47

Con apenas 10 años, Gino López se ha convertido -muy a su pesar- en el protagonista de un video viral nacido de una necesidad urgente: recuperar un teléfono perdido con recuerdos de su madre fallecida.

"Me olvidé mi celular en un remise que tomé y ahí tenía las fotos y videos de mi mamá que falleció cuando yo era muy chiquito -cuenta en la filmación el chico, que vive junto a sus abuelos en el barrio Renacimiento, de Córdoba-. Yo no lo quiero perder porque, cuando la extraño, veo sus videos y escucho su voz y no la quiero olvidar".

El pequeño perdió el celular el sábado, cuando viajaba con su abuela a una actividad escolar y creen que otro pasajero se lo pudo haber llevado. "Estoy segura de que el remisero no lo tiene, lo conozco y es muy buena persona", comentó la mujer a El Doce.

Gino, que fue abandonado por su padre al nacer, ya avisó que está dispuesto a entregar todo lo que tiene para recuperar el dispositivo: "Que la gente con buen corazón lo encuentre y me lo devuelva, tengo todos mis ahorros como recompensa".