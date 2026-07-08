Servicios de feriado y fin de semana largo: así funcionan los bancos y transportes este jueves 9 y viernes 10 de julio

Esta segunda semana de julio tiene un feriado nacional y un día no laborable con fines turísticos, por lo que es importante saber cómo funcionan los servicios durante el fin de semana largo.

El jueves 9 de julio los colectivos funcionan con frecuencia de feriado ricardo-pristupluk-11511

Así funcionan los bancos y transportes este jueves 9 y viernes 10 de julio

Es preciso hacer una distinción entre ambas jornadas, debido a que el jueves 9 de julio es feriado nacional inamovible, por conmemorarse un nuevo aniversario del Día de la Independencia. En tanto, el viernes 10 es un día no laborable puente, decretado por el Gobierno.

Debido a estas particularidades los servicios públicos funcionarán de manera dispar en las dos jornadas, por eso hay que tener en cuenta los listados que figuran a continuación:

Jueves 9 de julio:

Administración pública : las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán cerradas durante la jornada.

: las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán durante la jornada. Colectivos : funcionarán con frecuencia de días feriados .

: funcionarán con . Subte y Premetro : tendrán el horario de domingo , lo que implica que la primera formación pasa a las 8 horas y la última hasta las 22 horas, dependiendo la línea.

y : tendrán el , lo que implica que la primera formación pasa a las 8 horas y la última hasta las 22 horas, dependiendo la línea. Trenes : en los feriados, todas las líneas funcionan con cronograma de domingo , lo que implica frecuencias reducidas y modificaciones en los primeros y últimos servicios.

: en los feriados, todas las líneas funcionan con , lo que implica frecuencias reducidas y modificaciones en los primeros y últimos servicios. Supermercados : funcionarán con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público.

: funcionarán con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público. Bancos : las sucursales bancarias permanecerán cerradas, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas se mantendrán en funcionamiento los cajeros automáticos , y estarán disponibles las herramientas online como el home banking, los sistemas de pagos digitales , como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia.

: las sucursales bancarias permanecerán cerradas, por lo que no se podrán realizar trámites en ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles. Como suele ocurrir en este tipo de fechas , y estarán disponibles las herramientas online como el , como las billeteras y las tarjetas de débito y de crédito, y los pagos con transferencia. Escuelas : cerradas.

: cerradas. Estacionamiento en CABA : está permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy.

: está donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy. Peajes: los peajes funcionan como en el fin de semana, por lo que tienen como hora pico el horario de 11 a 15, sentido provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21, sentido centro.

Los supermercados estarán abiertos en las dos jornadas Daniel Basualdo

Viernes 10 de julio:

Debido a que la denominación de día no laborable con fines turísticos rige para organismo públicos y otras dependencias, en el sector privado queda en manos del empleador la decisión de si se trabaja o no en esta jornada.

Administración pública : las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán cerradas durante la jornada.

: las oficinas de las diferentes dependencias de la administración pública de todo el país permanecerán durante la jornada. Colectivos : funcionarán con frecuencia de días domingos .

: funcionarán con . Trenes : de acuerdo a la línea, algunas formaciones funcionan con cronograma de día sábado, y otras con el esquema de domingo y feriado. Por eso es conveniente consultar el sitio oficial de Trenes Argentinos.

: de acuerdo a la línea, algunas formaciones funcionan con cronograma de día sábado, y otras con el esquema de domingo y feriado. Por eso es conveniente consultar el sitio oficial de Trenes Argentinos. Supermercados : funcionarán con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público. De cualquier forma, se recomienda consultar en cada caso en particular.

: funcionarán con normalidad y las sucursales de las distintas cadenas estarán abiertas al público. De cualquier forma, se recomienda consultar en cada caso en particular. Bancos : las sucursales bancarias permanecerán cerradas.

: las sucursales bancarias permanecerán cerradas. Escuelas : cerradas.

: cerradas. Estacionamiento en CABA : está permitido estacionar sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy.

: está donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21. No está permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas, como pasajes, calles con Metrobus, calles de convivencia, espacios paralelos o ciclovías. El estacionamiento medido no tiene vigencia hoy. Peajes: los peajes funcionan como en el fin de semana, por lo que tienen como hora pico el horario de 11 a 15, sentido provincia de Buenos Aires, y de 17 a 21, sentido centro.