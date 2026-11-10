Todos los cortes de la Ciudad y cómo llegar a la vigilia joven del Papa en el Monumento de los Españoles

La vigilia joven que encabezará el papa León XIV este martes 10 de noviembre, a las 20.15, en el Monumento de los Españoles, se desarrollará en medio de un amplio operativo de seguridad y tránsito. Los cortes dispuestos por el Gobierno de la ciudad afectan la avenida del Libertador y numerosas calles de Palermo, además del entorno de la Nunciatura Apostólica, en Recoleta.

Para acercarse al encuentro será necesario contemplar tramos a pie y restricciones en los accesos, mientras que quienes deban ingresar a los sectores vallados por motivos de residencia o trabajo tendrán que acreditar esa condición. La actividad es abierta al público, incluso para quienes no completaron la inscripción previa, aunque el ingreso a los sectores asignados requiere la acreditación correspondiente.

Cómo llegar a la vigilia joven en Palermo

El punto de encuentro será el Monumento de los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento. Ambas arterias están alcanzadas por el operativo, por lo que el acceso vehicular habitual a sus inmediaciones se encuentra restringido.

Según las indicaciones difundidas por la Ciudad, los peatones podrán circular por las veredas y los senderos internos de Plaza Holanda y del Parque Tres de Febrero, siempre con respeto por los vallados perimetrales y las instrucciones del personal a cargo de los controles.

La inscripción previa para la vigilia permitía solicitar una ubicación más cercana al escenario o un asiento. Aunque ese registro ya cerró, quienes no se anotaron también pueden participar. Para los inscriptos con un sector asignado, desde el 1° de noviembre se enviaron por correo electrónico los códigos de verificación para acceder mediante QR.

Ese código de acceso al encuentro y el permiso para circular dentro de los perímetros de seguridad corresponden a trámites diferentes: este último está destinado a residentes, comerciantes y trabajadores que necesiten justificar su ingreso a las zonas restringidas.

Vigilia del Papa XIV en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires Fabian Marelli

Todos los cortes previstos en Palermo

El esquema informado por el gobierno porteño incluye restricciones sobre la avenida del Libertador entre Sarmiento y Olleros, con disposiciones específicas para los tramos comprendidos entre Intendente Bullrich y Ortega y Gasset, y entre Ortega y Gasset y Olleros. El operativo también contempla cierres sobre Sarmiento, entre Santa Fe y Figueroa Alcorta; Dorrego, entre Cerviño y Figueroa Alcorta; e Intendente Bullrich, entre Cerviño y del Libertador.

En el sector cercano a Migueletes, las interrupciones alcanzan los tramos que conectan esa calle con del Libertador sobre Gorostiaga, Maure, Jorge Newbery, Benjamín Matienzo, San Benito de Palermo y Ortega y Gasset. La ampliación del operativo incorporó también Olleros, Federico Lacroze y Teodoro García, sin afectar la circulación por Migueletes. Además, se informó una restricción sobre Olleros entre del Libertador y Valentín Alsina.

Dentro del entorno de los parques, los cortes comprenden Marcelino Freyre, entre Dorrego e Infanta Isabel; Infanta Isabel, entre Marcelino Freyre y del Libertador; Iraola, entre Pedro Montt y Holmberg; y Pedro Montt, entre Infanta Isabel e Iraola. También está incluido Paseo Ucrania, entre del Libertador e Iraola.

Las restricciones se extienden a Sinclair, entre Infanta Isabel y Juncal; John Fitzgerald Kennedy, entre Iraola y Cerviño; Godoy Cruz, entre del Libertador y Juncal; y Fray Justo Santamaría de Oro, entre del Libertador y Juncal.

Completan el esquema Juan Francisco Seguí y Demaría, ambas entre Sinclair y Kennedy; Juan Buschiazzo, entre del Libertador y Seguí; Cerviño, entre Dorrego y Kennedy; y Colombia, entre Cerviño y Seguí. El detalle difundido también incluye el tramo de Dorrego entre del Libertador y Figueroa Alcorta, en sentido hacia Santa Fe.

En Palermo, no pueden permanecer vehículos estacionados sobre del Libertador ni en los primeros 100 metros de las calles transversales, donde el bloqueo es total. El ingreso a las cocheras frentistas sobre la avenida tiene acceso restringido mediante un carril supervisado por agentes de tránsito, de acuerdo con las condiciones del operativo.

Mapa de cortes en la zona de Palermo

Cuáles son las alternativas para circular por la Ciudad

Para los conductores que necesiten atravesar los sectores afectados, la Ciudad señaló como alternativas Lugones y la autopista Illia, que permiten continuar hacia Recoleta y el centro porteño.

Otra posibilidad contemplada es utilizar la colectora de la Illia y Salguero hacia la avenida Costanera Rafael Obligado, y luego Ramón Castillo, en la zona portuaria, para llegar a Retiro. También se mencionan los desvíos desde General Paz hacia Cabildo, Santa Fe y Las Heras.

Por los cortes sobre del Libertador y las calles cercanas, la autopista Illia permanece sin costo para motos, autos y camionetas hasta el miércoles 11 de noviembre a las 14. La medida también comprende al Paseo del Bajo para los vehículos livianos habilitados, aunque allí continúa prohibida la circulación de motocicletas.

El Papa regresa en papamóvil de la Vigilia del Papa XIV en el Monumento de los Españoles, Buenos Aires Fabián Marelli

Qué calles están cerradas en Recoleta

El segundo sector con restricciones se encuentra alrededor de la Nunciatura Apostólica, en avenida Alvear 1637, donde se hospeda el Pontífice. Allí rige un cierre vehicular total desde el mediodía del sábado 7 y hasta la tarde del miércoles 11.

El perímetro está delimitado por avenida Alvear, Cerrito, avenida del Libertador y avenida Callao. El operativo también alcanza 100 metros de Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear.

Los puntos de ingreso y egreso se ubican en Alvear y Callao, y Alvear y Libertad. Durante la restricción vehicular total, los vecinos de ese sector no pueden utilizar sus cocheras.

Como alternativa de estacionamiento para los residentes, la Ciudad dispuso lugares a 45 grados sobre la mano derecha de Callao, entre Vicente López y del Libertador, y sobre del Libertador, en sentido a Retiro, entre Libertad y Callao. El esquema prevé el traslado sin costo al predio de la Facultad de Derecho de los vehículos que no hayan sido retirados del área restringida dentro del plazo establecido.